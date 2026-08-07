Pokémon está enfrentando una demanda que afecta su imagen familiar, pues se acusa a un exdirectivo de la propia The Pokémon Company de colocar cámaras en baños de la empresa.

Esto en las oficinas de The Pokémon Company en Bellevue, Washington, Estados Unidos, donde las autoridades ya investigan el caso bajo los cargos de voyerismo en primer grado.

The Pokémon Company involucrada en caso de cámaras tras arresto de exejecutivo

Todo comenzó cuando autoridades de Estados Unidos detuvieron a Ben Tsai, un exejecutivo de The Pokémon Company, luego de que se le investigará por colocar cámaras en diversos lugares.

El caso alrededor de Ben Tsai se formó luego de la localización de una cámara en el baño de un Starbucks, que llevaron al arresto del exejecutivo de The Pokémon Company.

Posteriormente se localizaron cámaras en los baños de un supermercado, una vivienda que él rentaba y las mencionadas en las oficinas de Pokémon.

Al revisar sus posesiones, encontraron que había varios videos de mujeres adultas y menores de edad grabados por esas mismas cámaras, además de contar con material de naturaleza más gráfica.

Actualmente, el acusado está bajo custodia de las autoridades, el cual a pesar de las pruebas, mantiene su postura de inocencia ante los señalamientos.

Pokémon (The Pokémon Company)

Demanda acusa a The Pokémon Company de no cuidar a trabajadoras y visitantes

Al darse a conocer el caso, se armó una demanda colectiva en contra de The Pokémon Company, donde se acusa a la empresa de no cuidar a trabajadoras y visitantes.

La demanda representa a mujeres y niñas que hayan usado los baños de las oficinas de The Pokémon Company entre los años de 2017 y 2026.

Señalando que las cámaras habrían grabado a un número indeterminado de personas, afectando su privacidad e integridad en general, señalando que el material podría haber sido distribuido a terceros.

Por su parte, la compañía señaló que cortó lazos con Ben Tsai tras el inicio de la investigación, además de refrendar su compromiso con la seguridad de trabajadores y visitantes.