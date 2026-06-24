Como parte de la celebración de Pokémon 30 años, la CDMX tendrá el evento especial “Pokémon Día Radiante” en Parque Toreo, para todos los fans de la franquicia.

Si te interesa ser parte del “Pokémon Día Radiante” en el festejo de Pokémon 30 años en Parque Toreo de la CDMX, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Pokémon Día Radiante en CDMX (The Pokémon Company)

Fecha y detalles de Pokémon 30 años en Parque Toreo

El festejo de Pokémon 30 años en Parque Toreo de la CDMX, se llevará a cabo el sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 11:30 a.m. a 8:30 p.m.

La entrada a “Pokémon Día Radiante”, evento que celebra Pokémon 30 años, será gratuita; pero quienes quieran ser parte deberán de reservar su entradas.

A partir del 26 de junio a las 7:00 a.m., hora de la CDMX, los fans podrán hacer su registro en Pokemon.com/DayOut; con lo cual obtendrán un pase al evento.

No se ha mencionado; pero es posible que la entrada sea limitada y por horarios, por lo que recomendamos a los fans estar al pendiente del portal oficial.

Ya que hay una gran posibilidad de que, una vez se terminen los boletos y horarios, ya no se pueda acceder al evento para el resto de interesados en asistir.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto sobre “Pokémon Día Radiante”.

Pokémon Día Radiante en Parque Toreo (The Pokémon Company)

¿Qué habrá en el evento de Pokémon 30 años en Parque Toreo?

“Pokémon Día Radiante”, el evento de Pokémon 30 años en Parque Toreo, contará con cuatro zonas con actividades inspiradas en las diferentes zonas y personajes.

Las zonas de “Pokémon Día Radiante” son las siguientes:

Metrópolis Eléctrica: Con un taller de colorear, juegos de destreza y Pokémon de tipo Eléctrico.

Aguas Cristalinas: Con juegos al estilo de una feria, golosinas y muchos Pokémon de tipo Agua y Hielo.

Paraíso de Plantas: Una zona con temática de bosque donde conocerán a los Pokémon de tipo Planta e Insecto.

Rutas de Fuego: Con temática volcánica para los Pokémon de tipo Fuego, donde pueden participar en juegos de feria para ganar premios.

También estará la sección “¿Cuál es tu favorito?”, con un escenario principal, food trucks, un área de picnic, y la oportunidad de conocer a Pikachu.