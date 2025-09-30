Demon Slayer Castillo Infinito se convierte en la película de anime más vista, rompiendo récords en taquilla.

Tras su estreno el pasado 11 de septiembre, la película Demon Slayer Castillo Infinito, ha roto récords y ahora se corona como la película de anime más vista y la más taquillera en la historia del género.

Demon Slayer Castillo Infinito se consolida como la película de anime más vista

El éxito de Demon Slayer Castillo Infinito es innegable, pues ya es considerada como la película de anime más vista a nivel mundial, también siendo la más taquillera.

Pues a tan solo dos semanas de su llegada a cines, ya recaudó 600 millones de dólares, es decir 10 mil 994 millones 945 mil 460 pesos, superando a El Viaje de Chihiro del 2001.

Demon Slayer Castillo Infinito (Ufotable)

Este éxito también se consolidó gracias a su estreno en Latinoamérica en 11 países, incluyendo a México, Brasil, Chile y Perú.

En el caso de México ha recaudado 16.6 millones de dólares, es decir 307 millones de pesos hasta el momento; en Brasil 8.1 millones de dólares, es decir 148 millones 431 mil 763 pesos.

Lo cual los convierte en los dos países que más han contribuido a la recaudación de Demon Slayer Castillo Infinito.

Cabe recordar que Demon Slayer Castillo Infinito estrenada este 2025, es la primera de tres películas que narrarán el final del exitoso anime y su último Arco, esperando su estreno para el 2027 y 2029 respectivamente.