Fiel a su costumbre, se anunció por sorpresa la realización de un Nintendo Direct para este mes de septiembre de 2025, donde se mostrarán las novedades para el Switch 2.

Este Nintendo Direct de septiembre se llevará a cabo en una fecha un tanto “atípica”; a continuación te daremos todos los detalles.

Fecha y hora del Nintendo Direct

El Nintendo Direct se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre a las 7:00 a.m. (CDMX).

Nintendo Direct (Nintendo)

De acuerdo con la información oficial, este Nintendo Direct será uno de los más largos de épocas recientes, con una duración de 60 minutos exactos.

Por lo mismo se espera que se presenten muchos anuncios relacionados a los lanzamientos futuros del Nintendo Switch 2, principalmente su alineación para finales de 2025 e inicios de 2026.

Hay que mencionar que de momento no se ha dado ninguna alineación que se vaya a mostrar en la transmisión, aunque fans esperan detalles de Leyendas Pokémon: Z-A y algo del esperado Metroid Prime 4.

Además de alguna otra sorpresa, así como nuevos ports de juegos de terceros para la más reciente consola de “La Gran N”.

Mega-Malamar debuta en Leyendas Pokémon Z-A para Nintendo Switch (The Pokémon Company)

¿Dónde ver el Nintendo Direct?

El Nintendo Direct se podrá ver a través del canal oficial de la desarrolladora en YouTube ( https://www.youtube.com/@NintendoAmerica ).

Los fans que tengan una cuenta de Nintendo, también podrán ver el Nintendo Direct a través de la aplicación Nintendo Today para dispositivos móviles.

Toma en cuenta que la transmisión estará en japonés con “doblaje” y subtítulos en inglés, no habrá una versión localizada para regiones de habla hispana, por si no dominas muy bien el idioma inglés.

No obstante, al ser un evento dedicado principalmente a tráilers de videojuegos, no debe de haber ningún problema para que captes el mensaje de todos y cada uno de los anuncios.

Es posible que este sea el último evento grande de Nintendo en este año, si bien no se descarta otro Direct en próximos meses, este sería de menor tamaño y posiblemente dedicado a un juego en específico.