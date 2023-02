Este 8 de febrero tenemos el primer Nintendo Direct 2023, el cual era bastante esperado por todos los fans debido a los posibles anuncios.

Este Nintendo Direct 2023 llega con mucha expectativa, pues todos esperan que se presente algo nuevo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que es el juego más esperado.

Por su parte, Nintendo ya anunció que sólo mostrará avances de sus juegos próximos a salir en el Switch, así que podríamos ver muy pocas sorpresas.

Aquí te dejamos con todos los anuncios del Nintendo Direct 2023 de este miércoles 8 de febrero.

Metroid Prime Remastered en el Nintendo Direct 2023

Lo que muchos esperaban, el regreso de Samus con Metroid Prime Remastered, cosa que se hizo oficial en el Nintendo Direct 2023.

La remasterización de Metroid Prime estará disponible este 8 de febrero en versión digital, la edición física llegará hasta marzo.

Game Boy en el Nintendo Direct 2023

Para quienes extrañan la época del Game Boy, durante el Nintendo Direct 2023 se confirmó la llegada de varios juegos de la legendaria consola portátil al Switch.

Estamos hablando de títulos del Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Los juegos estarán disponibles en Nintendo Switch + Paquete de Expansión este 8 de febrero.

Advance Wars 1+2 Re-boot Camp en el Nintendo Direct 2023

El desaparecido Advance Wars 1+2 Re-boot Camp regresó en el Nintendo Direct 2023, luego de estar un año guardado debido a cuestiones sociales globales.

Nintendo por fin decidió darle una fecha de salida, Advance Wars 1+2 Reboot Camp estará disponible en abril de este 2023 en Switch.

Ghost Trick en el Nintendo Direct 2023

Ghost Trick es el nuevo juego de Capcom que se presentó en el Nintendo Direct 2023, el cual es una especie de aventura gráfica de detectives.

Estará disponible en Nintendo Switch, Xbox, PC y PlayStation durante el verano de 2023.

Splatoon 3 en el Nintendo Direct 2023

Splatoon 2 no podía faltar en el Nintendo Direct 2023 con el anuncio de su DLC, el cual agregará nuevos mapas y modos al juego, incluida una expansión de la historia.

La primera parte del DLC de Splatoon 3 estará disponible durante la primavera de 2023, la segunda parte llegará posteriormente.

Xenoblade Chronicles 3 en el Nintendo Direct 2023

Xenoblade Chronicles 3 se presentó en el Nintendo Direct 2023 con el tráiler de su próxima expansión, la cual promete hacer aún más grande este juego.

La expansión de Xenoblade Chronicles 3 estará disponible en Nintendo Switch el 16 de febrero de 2023.

Samba de Amigo: Party Central en el Nintendo Direct 2023

Samba de Amigo: Party Central hizo su aparición en el Nintendo Direct 2023, algo que fue inesperado para más de un fan, pues la franquicia estaba desaparecida.

El tráiler presentó algo del gameplay, así como la fecha de estreno, verano de 2023 en el Nintendo Switch.

PIKMIN 4 en el Nintendo Direct 2023

El Nintendo Direct 2023 no se guardó nada desde el principio y nos presentó el tráiler del esperado PIKMIN 4 para Switch.

En el tráiler pudimos ver una buena cantidad de gameplay, así como a los nuevos personajes que nos acompañarán en la aventura. Estará disponible en julio.