El Nintendo Switch salió a inicios de 2017, siendo la respuesta inmediata ante el fracaso del Wii U; a casi 6 años de su lanzamiento, la plataforma es todo un éxito, siendo la preferida de muchos.

Recientemente se dio a conocer que el Nintendo Switch ha vendido 118.6 millones de consolas en este lapso de tiempo, colocándose como la tercera plataforma de videojuegos más vendida de la historia.

Gran parte de su éxito se debe a su capacidad de portabilidad, buena galería de juegos y diversas versiones con las que cuenta hasta el día de hoy.

Es por ello que a continuación te vamos a dar los detalles de cada una de estas versiones, incluyendo su precio, por si quieres sumarte a los millones de usuarios de Nintendo Switch.

Nintendo Switch (Nintendo)

¿Cuánto cuesta el Nintendo Switch en México?

En México hay disponibles 3 versiones diferentes del Nintendo Switch, sin contar las ediciones especiales como la de Monster Hunter Rise o Animal Crossing: New Horizons.

Vayamos de una por una en el orden que fueron apareciendo al mercado, viendo su precio en la actualidad, así como características.

Nintendo Switch Estándar

Es el primer Nintendo Switch que fue lanzado al mercado, contando con memoria de 32 GB (con capacidad de expandirse mediante tarjetas), pantalla LCD de 6.2 pulgadas, JoyCons y dock para cargar y conectarse a televisión.

No tiene soporte para red LAN ni resolución en 4K o trazado de rayos; de hecho, ninguna versión del Nintendo Switch tiene estas características de rendimiento.

Tiene un precio promedio en México de 7 mil pesos .

Nintendo Switch (Pixabay)

Nintendo Switch Lite

El Nintendo Switch Lite es una versión puramente portátil de la consola, pues no cuenta con dock para carga y televisión, además de que los JoyCons no se separan de la consola.

Su gran ventaja es que es la más barata de todas; tiene un precio en México de 5500 pesos .

Nintendo Switch Lite Modelos

Nintendo Switch OLED

La versión más reciente es el Nintendo Switch OLED, que hace algunos ajustes de rendimiento y calidad de vida a la plataforma, principalmente en lo que se refiere a su pantalla.

Como su nombre lo indica, en lugar de tener una pantalla LCD, se opta por una OLED para dar una imagen más nítida y brillante; además el dock integra el solicitado puerto LAN, y se mejora el soporte en el modo semiportátil.

Además de que cuenta con el doble de memoria de la versión estándar y Lite, al tener 64 GB de almacenamiento, con posibilidad de expandirse.

Lo único malo es que es la más cara de la línea, con un costo promedio en México de 7600 pesos .

Nintendo Switch OLED Model (Nintendo)

¿Habrá un nuevo Nintendo Switch en 2023?

Desde hace años se ha rumorado la posibilidad de que haya una cuarta versión del Nintendo Switch, la mencionada edición “Pro”, que ya contaría con soporte para 4K y trazado de rayos.

Sin embargo, Nintendo ha negado constantemente que estén trabajado en algo parecido, sobretodo con las buenas ventas que tienen las ediciones actuales.

No obstante, con 6 años tras de sí, no es raro pensar que el Nintendo Switch se acerca al fin de su ciclo de vida; no dudemos que ya se esté preparando al sucesor de la consola.

Es poco probable que en 2023 veamos un Nintendo Switch Pro o un Switch 2; pero se podrían dar los primeros indicios de la nueva consola de la compañía.

La apuesta de analistas es que Nintendo hará el primer anuncio del Switch 2 en este año, para que en 2024 o a más tardar en 2025, tengamos la nueva consola.