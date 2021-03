‘Monster Energy Supercross 4’; sólo para amantes de las motos (RESEÑA)

‘Monster Energy Supercross 4’ hace una buena recreación del deporte; pero eso lo vuelve inaccesible para no iniciados.



‘Monster Energy Supercross 4’ se suma a la ya amplia serie de juegos deportivos basados en carreras con automotores; sin embargo, si hay algo que lo hace diferente a todos los demás es su obsesión por el realismo (en cuanto a física) que se traduce en una dificultad abrumadora.

Si bien esto hace que ‘Monster Energy Supercross 4’ sea algo exquisito para aquél amante de este deporte, también lo vuelve una cosa inaccesible para toda persona que sólo quiera pasar un buen rato con un juego de “motos”.

A continuación te diremos todos los por menores y tú decidirás si es algo para ti, o mejor buscas una obra más apegada al mundo del arcade y no tanto a la simulación obsesiva.

Monster Energy Supercross 4 Deep Silver

¿Cómo se juega ‘Monster Energy Supercross 4’?

‘Monster Energy Supercross 4’ tiene uno de los sistemas de juego más peculiares y agresivos que hayamos visto en el género; si pretendes pisar a fondo el acelerador para ganar la competencia, más vale que pienses dos veces.

En ‘Monster Energy Supercross 4’ necesitarás dominar los conceptos básicos de la física, pues tendrás que acomodar el peso de tu corredor; si no te balanceas para adelante, no podrás tener una buena caída; si no te haces a un lado, fallarás en las curvas; y si no te haces hacía atrás, tus saltos serán cortos y sin altura.

Monster Energy Supercross 4 Deep Silver

Esto lo tienes que repetir una y otra vez a lo largo de todos los circuitos. Si bien tienes un tutorial que te va llevando de la mano, al momento de iniciar la campaña la IA es inmisericorde. Es probable que pases horas en la primera carrera antes de quedar en los primeros lugares.

Todo es cuestión de juntar experiencia, ritmo y no desesperarse, pues la curva de aprendizaje es sumamente pronunciada.

¿Qué modos tiene ‘Monster Energy Supercross 4’?

Si bien tenemos los clásicos Multijugador o Championship (basado en retos), los modos que más destacan en ‘Monster Energy Supercross 4’ son la Campaña y Compound.

Como su nombre lo indica, Campaña es la opción principal de ‘Monster Energy Supercross 4’, donde deberemos de llevar a nuestro corredor desconocido hasta lo más alto del mundo deportivo; esto ganando todas las carreras que se nos presenten, obteniendo patrocinadores y mejorando nuestra máquina.

Monster Energy Supercross 4 Deep Silver

Por su parte, Compound es una especie de mundo abierto que puedes recorrer con otros 3 amigos, donde buscarán diversos coleccionables; si estás abrumado por el gameplay cuasi perfeccionista de la obra, este modo sirve muy bien para distraerte un poco y practicar tus habilidades.

¿Cómo se ve ‘Monster Energy Supercross 4’?

Aunque los juegos intergeneracionales destacan por ser los que mejor aprovechan las capacidades de la consolas, ‘Monster Energy Supercross 4’ digamos que cumple; pero no sorprende en lo absoluto.

Su aspecto gráfico es el adecuado, sin mayores errores, bugs o glitches que rompan la experiencia; sin embargo, si se compara con otros títulos del género, que llevan la estética a un nivel impresionante, ‘Monster Energy Supercross 4’ parece como sacado de la etapa media de la pasada generación de consolas, esto aunque lo corras en un PS5.

Monster Energy Supercross 4 Deep Silver

En cuanto a los efectos de sonido, de igual manera son aceptables sin destacar en algún punto; recrean muy bien el ruido de las competencias de motocross y de cada una de las máquinas, pero hasta ahí. En otras palabras, el apartado técnico de la obra es adecuado sin aspirar a más.

‘Monster Energy Supercross 4’ no es recomendable si no disfrutas del deporte

El que ‘Monster Energy Supercross 4’ sea una secuela nos debe de indicar que hay un público cautivo para la franquicia; el mismo juego lo sabe y está construido de tal manera que complacerá a esos fans que han seguido la obra desde el inicio, pues ellos encontrarán todo lo que les gusta.

Por el contrario, quienes apenas se están adentrando al género de carreras, y más específicamente al Motocross, esta primera experiencia podría no ser la más agradable; como ya lo mencionamos, el juego no tiene compasión con los novatos y requiere de mucha paciencia si se desea dominar al 100%.

Si eres fan de este tipo de deporte (sea virtual o real), este juego es para ti sin dudarlo; por el contrario, si eres ajeno o estás iniciando tu gusto por los corceles de hierro, te valdría pensar dos veces antes de meterte a esta obra.