Este jueves 21 de agosto se conmemora el Día Nacional del Trabajador Social en México, como cada año desde 1955.

La importante fecha comenzó a celebrarse por trabajadores del Hospital General de México, para reconocer la importancia del Trabajo Social en el país.

Y es que, la labor de los Trabajadores Sociales es más que noble: consiste en conectar a personas en situación de vulnerabilidad con los recursos, el apoyo y las oportunidades necesarias para mejorar su vida.

Aunque los festejos por el Día Nacional del Trabajador Social iniciaron hace 70 años, fue hasta el 29 de abril de 2021 cuando la conmemoración fue oficializada por el Poder Legislativo.

¿Conoces a algún Trabajador Social? Con las 15 frases que a continuación te presentamos, podrás felicitarlos y reconocer su importante labor.

Este 18 de marzo es el Día Mundial del Trabajo Social (Brooke Cagle / Unsplash)

15 frases para reconocer la labor de los Trabajadores Sociales este 21 de agosto

“Feliz Día del Trabajador Social, gracias por tu empatía y dedicación inquebrantable” “Eres el puente entre la esperanza y la acción” “Tu labor inspira y transforma” “Tu labor es luz en momentos oscuros” “Tu dedicación es el motor del cambio social. ¡Gracias por tanto!” “Trabajo social: la profesión de construir puentes donde otros levantan muros” “Tu labor es un faro de esperanza para quienes más lo necesitan. ¡Feliz día!” “Gracias por dar voz a quienes no la tienen” “Trabajo social: corazón y acción en uno” “Tu esfuerzo transforma desafíos en esperanza” “Con tu ayuda, las comunidades florecen” “Tu empatía es tu superpoder” “Eres la voz de quienes no la tienen” “Tu compromiso construye futuro” “Gracias por estar donde más se necesita”

Brigada Médica en NL (Cortesía )

Día Nacional del Trabajador Social: ¿Cuál es el orígen de la importante fecha?

En agosto de 1954 se estableció formalmente un Departamento de Trabajo Social en el Hospital General de México.

Al año siguiente, el 21 de agosto de 1955, el personal de ese departamento organizó una celebración en el marco de las festividades del IMSS para conmemorar su labor.

Desde ese momento, la conmemoración de la fecha comenzó a extenderse por todo el país.

Más de seis décadas después, el 28 de abril de 2021 el Poder Legislativo aprobó formalmente el decreto para declarar el 21 de agosto como Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales, en el que se destaca:

“El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social.” Decreto por el que se declara el 21 de agosto como Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales

Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2021, consolidando jurídicamente la fecha.