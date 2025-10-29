Crypton Future Media anunció el regreso de Miku Expo 2026 en México, en el Pepsi Center de la CDMX, para alegría de todos los fans de la cantante virtual japonesa que querían un nuevo concierto.

Si quieres ir a la Miku Expo 2026 en México, aquí te daremos todos los detalles del concierto de la Vocaloid para el siguiente año.

Hatsune Miku (Facebook HatsuneMikuOfficialPage)

Precio de boletos de Miku Expo 2026 en México

Aquí te dejamos el precio de boletos de Miku Expo 2026 en México en el Pepsi Center de la CDMX con recargos:

Banamex VIP: 2083 pesos

VIP Pit: 2976 pesos

General: 1612 pesos

Box Superior: 1587 pesos

Sección C: 1228 pesos

Discapacitados: 1587 pesos

Los boletos de Miku Expo 2026 en México se venderán a través del sistema Ticketmaster en las siguientes fechas de preventa:

Preventa Banamex: 30 de octubre a las 10:00 a.m.

Venta General: 31 de octubre a las 10:00 a.m.

Hay que señalar que no se mencionó si la preventa solo aplicará a boletos digitales o también se podrán comprar las entradas en taquillas y puntos físicos.

Asimismo no hay detalles del formato del concierto, pues fans preguntan si será holograma como tal o pantalla, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Miku Expo 2026 en México (OCESA)

Fecha de Miku Expo 2026 en México

Miku Expo 2026 en México se llevará a cabo el 19 de mayo en el Pepsi Center de la CDMX, lugar donde se han realizado eventos anteriores.

Hasta el momento solo está anunciada una fecha de la Miku Expo 2026 en México en el Pepsi Center de la CDMX, no hay detalles de un segundo concierto.

Aunque es poco probable que se abra otro concierto debido a que las giras de Vocaloid son muy herméticas, no importando que haya buena venta de boletos.

Por lo que si quieres ver a Hatsune Miku solo tendrás esta oportunidad hasta el regreso del evento en un año posterior.

Hay que señalar que en épocas recientes Crypton Future Media ha regresado a México en diversas ocasiones con la Miku Expo.