Crypton Future Media anunció el regreso de Miku Expo 2026 en México, en el Pepsi Center de la CDMX, para alegría de todos los fans de la cantante virtual japonesa que querían un nuevo concierto.
Si quieres ir a la Miku Expo 2026 en México, aquí te daremos todos los detalles del concierto de la Vocaloid para el siguiente año.
Precio de boletos de Miku Expo 2026 en México
Aquí te dejamos el precio de boletos de Miku Expo 2026 en México en el Pepsi Center de la CDMX con recargos:
- Banamex VIP: 2083 pesos
- VIP Pit: 2976 pesos
- General: 1612 pesos
- Box Superior: 1587 pesos
- Sección C: 1228 pesos
- Discapacitados: 1587 pesos
Los boletos de Miku Expo 2026 en México se venderán a través del sistema Ticketmaster en las siguientes fechas de preventa:
- Preventa Banamex: 30 de octubre a las 10:00 a.m.
- Venta General: 31 de octubre a las 10:00 a.m.
Hay que señalar que no se mencionó si la preventa solo aplicará a boletos digitales o también se podrán comprar las entradas en taquillas y puntos físicos.
Asimismo no hay detalles del formato del concierto, pues fans preguntan si será holograma como tal o pantalla, como ha sucedido en ocasiones anteriores.
Fecha de Miku Expo 2026 en México
Miku Expo 2026 en México se llevará a cabo el 19 de mayo en el Pepsi Center de la CDMX, lugar donde se han realizado eventos anteriores.
Hasta el momento solo está anunciada una fecha de la Miku Expo 2026 en México en el Pepsi Center de la CDMX, no hay detalles de un segundo concierto.
Aunque es poco probable que se abra otro concierto debido a que las giras de Vocaloid son muy herméticas, no importando que haya buena venta de boletos.
Por lo que si quieres ver a Hatsune Miku solo tendrás esta oportunidad hasta el regreso del evento en un año posterior.
Hay que señalar que en épocas recientes Crypton Future Media ha regresado a México en diversas ocasiones con la Miku Expo.