La cantante neozelandesa de 28 años de edad, Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, mejor conocida como Lorde regresa a México en concierto para 2026.

Por lo que Lorde estará presentándose en México 2026 con 3 fechas en distintas ciudades de la república, así que presta atención que te dejamos todos los detalles de sus boletos para que no te la pierdas en concierto:

  • Martes 28 de abril del 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León
  • Miércoles 29 de abril del 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco
  • Viernes 1 de mayo del 2026 a las 8:30 pm en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX
  • Venta Beyond: 24 de octubre 2025 desde las 9:00 de la mañana
  • Venta a Fans: 27 de octubre 2025 a partir de las 10:00 am
  • Preventa Priority: 27 de octubre 2025 comenzando a las 9:00 de la mañana
  • Preventa Banamex: 28 de octubre arranca a las 11:00 am
  • Venta General y en taquillas de los recintos: 29 de octubre 2025 desde las 11:00 de la mañana
  • Precio de boletos: Aún sin costo revelados

Lorde regresa a México con su nueva gira en 2026

Ultrasound es la nueva gira de la cantante Lorde, misma que confirma su regreso a México 2026.

Para los más fans de Lorde deberán registrarse https://lorde.co.nz/tour para adquirir boletos en la Venta a Fans para sus conciertos en nuestro país.

En el caso de las preventas Banamex para los boletos de los conciertos de Lorde podrán tener 3 meses sin intereses en compras mínimas de boletos por 3 mil pesos.

Lorde en México 2026: fechas, ciudades y boletos de su nueva gira
