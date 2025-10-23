Lorde en México 2026: fechas, ciudades y boletos de su nueva gira

La cantante neozelandesa de 28 años de edad, Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, mejor conocida como Lorde regresa a México en concierto para 2026.
Por lo que Lorde estará presentándose en México 2026 con 3 fechas en distintas ciudades de la república, así que presta atención que te dejamos todos los detalles de sus boletos para que no te la pierdas en concierto:
- Martes 28 de abril del 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León
- Miércoles 29 de abril del 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco
- Viernes 1 de mayo del 2026 a las 8:30 pm en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX
- Venta Beyond: 24 de octubre 2025 desde las 9:00 de la mañana
- Venta a Fans: 27 de octubre 2025 a partir de las 10:00 am
- Preventa Priority: 27 de octubre 2025 comenzando a las 9:00 de la mañana
- Preventa Banamex: 28 de octubre arranca a las 11:00 am
- Venta General y en taquillas de los recintos: 29 de octubre 2025 desde las 11:00 de la mañana
- Precio de boletos: Aún sin costo revelados
Lorde regresa a México con su nueva gira en 2026
Ultrasound es la nueva gira de la cantante Lorde, misma que confirma su regreso a México 2026.
Para los más fans de Lorde deberán registrarse https://lorde.co.nz/tour para adquirir boletos en la Venta a Fans para sus conciertos en nuestro país.
En el caso de las preventas Banamex para los boletos de los conciertos de Lorde podrán tener 3 meses sin intereses en compras mínimas de boletos por 3 mil pesos.