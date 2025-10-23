Lorde en México 2026: fechas, ciudades y boletos de su nueva gira

La cantante neozelandesa de 28 años de edad, Ella Marija Lani Yelich-O’Connor, mejor conocida como Lorde regresa a México en concierto para 2026.

Por lo que Lorde estará presentándose en México 2026 con 3 fechas en distintas ciudades de la república, así que presta atención que te dejamos todos los detalles de sus boletos para que no te la pierdas en concierto:

Martes 28 de abril del 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Banamex de Monterrey, Nuevo León

Miércoles 29 de abril del 2026 a las 9:00 pm en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

Viernes 1 de mayo del 2026 a las 8:30 pm en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Venta Beyond: 24 de octubre 2025 desde las 9:00 de la mañana

Venta a Fans: 27 de octubre 2025 a partir de las 10:00 am

Preventa Priority: 27 de octubre 2025 comenzando a las 9:00 de la mañana

Preventa Banamex: 28 de octubre arranca a las 11:00 am

Venta General y en taquillas de los recintos: 29 de octubre 2025 desde las 11:00 de la mañana

Precio de boletos: Aún sin costo revelados

Presentado por @banamex:



Ultrasound.

MTY, Auditorio Banamex - 28 de abril

GDL, Auditorio Telmex - 29 de abril

CDMX, Palacio de los Deportes - 1 de mayo#PreventaBanamex: 28 de octubre.

Venta general a partir del 29 de octubre. pic.twitter.com/Q44QYYX3Z6 — Ocesa Total (@ocesa_total) October 23, 2025

Lorde regresa a México con su nueva gira en 2026

Ultrasound es la nueva gira de la cantante Lorde, misma que confirma su regreso a México 2026.

Para los más fans de Lorde deberán registrarse https://lorde.co.nz/tour para adquirir boletos en la Venta a Fans para sus conciertos en nuestro país.

En el caso de las preventas Banamex para los boletos de los conciertos de Lorde podrán tener 3 meses sin intereses en compras mínimas de boletos por 3 mil pesos.