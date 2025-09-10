Leyendas Pokémon Z-A reveló a Mega-Malamar como el nuevo personaje que estará en el videojuego a través de un video oficial en YouTube
Mega-Malamar es la nueva mega evolución de Leyendas Pokémon Z-A
Leyendas Pokémon Z-A sigue sorprendiendo a sus fans, pues en esta ocasión reveló la nueva mega evolución que llegará a sus filas: Mega-Malamar.
Cabe recordar que el anuncio de Mega-Malamar en el video oficial de YouTube de Leyendas Pokémon Z-A, llega después de los otros anuncios de mega evoluciones como:
- Mega Victribeel
- Mega Hawlucha
- Mega Dragonite
¿Cuándo se estrena Leyendas Pokémon Z-A?
Mega-Malamar es la mega evolución que combina los tipos Siniestro y Psíquico y cuya primera impresión llegó en el Nintendo 3DS en la región de Kalos; ahora en esta megaevolución cuenta con un diseño más psicodélico.
Leyendas Pokémon Z-A es un juego que estará disponible para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 el próximo 16 de octubre.
Habrá que esperar un poco para jugar Leyendas Pokémon Z-A y saber que otras sorpresas se guardan para sorprender a todos los fans de una de las franquicias más populares de todo el mundo.