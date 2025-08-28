Mega Hawlucha es revelado para la colaboración de Leyendas Pokémon Z-A con la CMLL, por lo que te damos todos los detalles para el evento que habrá en la Arena CDMX.

Pokémon y la CMLL tendrán un evento en la Arena México para celebrar a Mega Hawlucha

En redes sociales se reveló una colaboración inesperada: Pokémon x CMLL para celebrar la llegada de Mega Hawlucha a Leyendas Pokémon Z-A.

El evento de Pokémon y la CMLL se llevará a cabo en la Arena México el próximo 25 de septiembre en punto de las 19:00 horas.

🎬 De la pantalla al ring 🇲🇽

Prepárate para Leyendas Pokémon: Z-A × @CMLL_OFICIAL una colaboración explosiva entre Pokémon y el Consejo Mundial de Lucha Libre.

📍 Arena México, CDMX

📅 25 de septiembre | 🕕 19:00 hora local

🎟️ Entradas en Ticketmaster https://t.co/4g2NeG0y2A pic.twitter.com/B02sRVeyZF — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) August 28, 2025

La función de Pokémon y CMLL celebrará el lanzamiento de Mega Hawlucha, la nueva evolución que llega al videojuego de Pokémon Leyendas Z-A.

Si quieres asistir al evento de Pokémon y CMLL en la Arena México el próximo 25 de septiembre a las 19:00 horas, podrás conseguir los boletos a través del sistema Ticketmaster.

Aunque aún no se ha revelado el cartel para la función, se espera que el evento cuente con la participación de figuras destacadas del CMLL.

¿Qué precio tienen los boletos para el evento de Pokémon y CMLL por Mega Hawlucha?

Si quieres asistir al evento de Pokémon y CMLL, los boletos se podrán conseguir en Ticketmaster, y estos son los precios:

Preferente Lateral V1 fila F, G, H, M - 122 pesos por boleto

Esquina 100 Fila 33 y 34 - 122 pesos por boleto

Ring V Fila 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - 213.50 pesos por boleto

