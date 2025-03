Pokémon Legends: Z-A ha sido víctima de las filtraciones, algo que muchos esperaban luego de que se extrajeran varios datos de The Pokémon Company a inicios de 2025.

Sin embargo, es hasta este momento que se ha compartido información importante de Pokémon Legends: Z-A; tanto de los personajes que veremos, como de la historia en general.

Lo cual podría arruinar la sorpresa para varios fans que esperan el juego, sobretodo porque es posible que se dieran más detalles del mismo a inicios de abril en el Nintendo Direct dedicado al Nintendo Switch 2.

Aún así, la información ya está circulando por diversas redes sociales, misma que aquí te compartiremos.

Pokémon Legends Z-A (The Pokémon Company)

Se filtraron las evoluciones de Pokémon Legends: Z-A

Lo primero que se dio a conocer en la filtración fueron las evoluciones que tendrá Pokémon Legends: Z-A.

De acuerdo con la información, Pokémon Legends: Z-A tendrá 27 megaevoluciones, lo cual podría no sorprender a los fans de la saga.

Sin embargo se señala que no serán megavoluciones conocidas, sino que serán de personajes nuevos, sumando a las ya existentes de juegos anteriores.

No se menciona a los personajes que “megaevolucionarán” en este juego, solo se aclara que serán cosas nunca antes vistas en la franquicia.

Pokémon Legends Z-A (The Pokémon Company)

La historia de Pokémon Legends: Z-A fue filtrada

Tal vez lo más preocupante de las filtraciones de Pokémon Legends: Z-A es que se dio a conocer un spoiler de la historia.

Por lo que señalan los fans de Pokémon Legends: Z-A, se trata de un spoiler bastante importante de toda la trama del juego, y que las cosas se están saliendo de control, pues incluso hay videos circulando.

Además también se han mostrado imágenes de gameplay y los escenarios del esperado título.

Hay que mencionar que debido a que todas las filtraciones no se puede comprobar como tal, se recomienda a los fans discreción al respecto.

Asimismo el no compartir lo que encuentre, no solo para respetar al resto de la comunidad de Pokémon, también para evitar posibles problemas legales con The Pokémon Company.