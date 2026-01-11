No te pierdas el Developer Direct Xbox 2026, te decimos fecha, horario y dónde verlo en México.

El evento digital de Microsoft, Developer Direct Xbox, regresa para una edición más donde se presentarán novedades sobre destacadas franquicias de videojuegos.

Fecha del Developer Direct Xbox 2026

La esperada fecha del Developer Direct Xbox 2026, ya se confirmó. Todo ocurrirá el próximo jueves 22 de enero 2026.

Para Xbox el 2026 será un año importante, por lo que decidió anunciar la cuarta entrega de la transmisión del Developer Direct.

El evento contará con diversas noticias, nueva jugabilidad y una análisis en directo con los equipos que trabajan desarrollando los nuevos videojuegos que llegarán a Xbox.

Horario del Developer Direct Xbox 2026

Si piensas ver el Developer Direct Xbox 2026, acá te damos el horario que tendrá.

La cita para los amantes de videojuegos es a las 12:00 del día (tiempo del centro de México).

Para esta edición el Developer Direct será especial, ya que Xbox celebra en su 25 aniversario y se esperan varios títulos de grandes franquicias.

¿Dónde ver en México el Developer Direct Xbox 2026?

El Developer Direct 2026 tendrá emisión completamente en vivo por las redes sociales de Xbox:

YouTube

Twitch

Facebook

¿Qué videojuegos se presentarán en el Developer Direct Xbox 2026?

Durante el Developer Direct 2026 se presentarán estos títulos de las franquicias más legendarias de Xbox.

Los videojuegos de los que se darán detalles son:

Fable: título de Playground Games donde los desarrolladores revelarán algunos aspectos de la magia y jugabilidad que tendrán los fanáticos con este nuevo comienzo de la franquicia.

Forza Horizon 6: videojuego también de Palyground Games donde se dará un vistazo al mundo abierto en Japón del icónico juego de carreras, así como su jugabilidad y nuevas características

Beast of Reincarnation: Game Freak ofrecerá detalles del videojuego postapocalíptico que se desarrolla en Japón. Habrán detalles de la jugabilidad de Emma, protagonista del juego y su compañero canino Koo.

