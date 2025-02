Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es un nuevo spin-off de la popular saga del bajo mundo japonés que viene desarrollando SEGA desde hace 20 años.

Si bien Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii no es nada que no se haya visto antes en la franquicia, de alguna manera el estudio Ryu Ga Gotoku logra un título bastante entretenido.

El cual no se toma en serio a sí mismo, y a la vez logra entregar una gran profundidad en varios de sus aspectos.

Dando uno de los títulos más agradables y desenfadados de este inicio de 2025.

¿De qué trata Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii nos pone poco tiempo después del final de Infinite Wealth, con un Goro Majima que ha perdido la memoria.

No solo eso, sino que se encuentra en una isla que no conoce, y además es acosado por piratas.

Sin embargo, lo que sí recuerda es cómo pelear; ahora, con ayuda de un niño y su familia, literalmente se embarcará en una aventura para recuperar su memoria.

Claro que nada es sencillo en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, pues esta noble misión se cruzará con un extraño complot orquestado por un misterioso culto.

Como suele suceder en esta saga, lo mejor del juego es su historia, la cual empieza con una premisa sencilla, la cual poco a poco se va haciendo más compleja.

Si bien cae en varias cosas inverosímiles, esa es la misma esencia de la franquicia, pues Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii estira hasta donde puede sus límites.

Aún así quedas prendado de la obra casi desde un primer momento, gracias al carisma innegable que desprenden Majima y toda su tripulación.

Siendo una especie de “Piratas del Caribe”; pero en la actualidad y con mafiosos japoneses retirados en el centro del relato.

Aunque esto suene extraño, la narrativa funciona muy bien, tanto fans nuevos, como aquellos que están desde el PS2, la recibirán con agrado.

¿Cómo se juega Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii olvida el estilo RPG de Infinite Wealth, en favor de la acción de los primeros juegos de la franquicia.

En Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii manejas a Majima por escenarios semi abiertos.

Como en otras entregas, el juego te da varios elementos para que aproveches tu tiempo, desde misiones secundarias, hasta una infinidad de minijuegos.

Lo mejor es que todo tiene una recompensa, desde dinero para gastar en ítems o nuevas habilidades, hasta mejoras para tu barco o miembros para la tripulación.

Porque por si no lo habías notado, este es un juego de piratas, por lo que debes de tener tu barco en punto para surcar los mares de los alrededores de Hawái.

Cuando estás navegando tendrás la opción de dirigirte a búsquedas del tesoro, además de enfrentarte a otros navíos que están en el océano.

Sin mencionar que uno de los mejores mini juegos de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es el Coliseo, donde enfrentas a embarcaciones poderosas.

Es aquí donde se verá lo buen (o mal) capitán que eres, pues si no tienes un buen barco y tu tripulación no está feliz, te será muy difícil ganar.

Ahora bien, pasemos al combate de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii; el cual te será muy familiar si jugaste alguno de los 6 primeros juego o el spin-off de Kiryu de 2023.

Goro Majima tiene los tradicionales ataques débiles y fuertes, además de defensa, salto y esquiva.

Además contarás con los tradicionales “Movimientos de Calor”, que son ataque especiales que se pueden activar bajo ciertas circunstancias, como con un arma o al esquivar un ataque.

Aunque empiezas con un estilo de pelea basado en el fiel cuchillo de Majima, conforme avances obtendrás nuevas formas ofensivas.

Cada una con sus propias características especiales, por ejemplo, con una podrás desatar una serie de clones que te ayudarán, y otra contará con una pistola para ataques a distancia.

Finalmente hay que mencionar que puedes mejorar las estadísticas de Majima con nuevas armas o aditamentos como anillos.

En general el combate en Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es muy satisfactorio y accesible; en poco tiempo dominarás por lo menos uno de los estilos del pirata.

¿Cómo se ve Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Siendo honestos Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii no se ve muy diferente a Infinite Wealth; es decir, tiene buenos visuales, pero no es un salto.

Esto se entiende porque Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii llega apenas un año después que la anterior entrega, así que no se podía esperar una mejora sustancial.

Aún así los gráficos son muy buenos, con varios elementos en pantalla que no afectan en absoluto la tasa de cuadros por segundo.

Además no notamos algún bug o glitch en nuestra partida, como que objetos se encimaran o personajes atorados en paredes.

Lo único que sí nos causó ruido en este apartado de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, es que las cinemáticas en escenas nocturnas se veían muy oscuras.

Incluso si subías el brillo se seguían viendo oscuras, lo que no te permitía apreciar bien los detalles del juego en dichos momentos.

Pasando al aspecto sonoro, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es bastante bueno, desde la música y efectos, hasta las voces.

El título no se corta a la hora de usar melodías dignas de los bucaneros del Siglo XVI (incluso hay números musicales), con ritmos modernos como baladas y J-Pop.

Por su parte los efectos de sonido recrean perfectamente cosas como el oleaje y el viento en altamar, así como los sonidos de cañones de hace 500 años.

En cuanto a la actuación de voz, recomendamos sobretodo el audio original en japonés, pues es donde más se lucen los personajes.

Los seiyuus dotan de una gran personalidad a todos y cada uno de estos, además de que tenemos de nueva cuenta las voces clásicas de los protagonistas.

¿Vale la pena Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii?

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii es otro gran juego para empezar este 2025, el cual desde su misma premisa se hace divertido.

Es cierto que Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii no hace cambios realmente relevantes a la franquicia, ya sea en su gameplay o estilo gráfico.

Pero a pesar de ello, te logra enganchar, ya sea con su buena historia, grandes personajes o mini juegos divertidos.

El único problema real es que debes de conocer la extensa trama de la franquicia para captar varios elementos de este relato; fuera de esto, es totalmente recomendado.