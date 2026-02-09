Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties viene para seguir esta tendencia de SEGA de actualizar una de sus sagas más importantes, en plataformas modernas.

Esto significa que Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties no es una simple remasterización, sino ante una reconstrucción con gráficos modernos, mecánicas actualizadas y una narrativa enriquecida.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties renueva todo su apartado gráfico

Lo primero y más evidente a señalar es que Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties renueva todo su apartado gráfico, actualizándolo para las plataformas actuales.

Los escenarios de Okinawa y Kamurocho han sido recreados con un nivel de detalle mucho mayor e iluminación realista, siendo todo un espectáculo para ver.

El diseño de personajes fue actualizado con animaciones más fluidas y expresiones realistas, sin perder los rasgos esenciales de cada uno de los protagonistas de la historia.

Además de tener una mejora sustancial en los efectos visuales, algo importante en esta saga que es bastante expresiva en este tipo de aspectos.

El sistema de combate de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties se actualizó en todo sentido

Sumado a lo anterior, el sistema de combate de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties se actualizó en todo sentido; no solo en cuestiones técnicas, también en su progresión y opciones en general.

De entrada tenemos movimientos más dinámicos, combos expandidos y un sistema de “Heat Actions” más espectacular.

Además, se mejoró la progresión, la cual ahora presenta un árbol de habilidades más ordenado, aunque el aumento de nivel se sigue basando en el dinero que acumules.

Junto a esto tenemos nuevos estilos de pelea, los cuales agregan una capa de estrategia interesante a la obra, pues son muy diferentes a los del juego original.

Si llegaste a jugar ese título o su remaster de 2020, aquí encontrarás aspectos novedosos que te harán explorar nuevas posibilidades de la obra.

La narrativa de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties fue mejorada

Aunque técnicamente se sigue la misma historia, la narrativa de Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties fue mejorada, agregando nuevos elementos para explicar mejor la obra.

Se han añadido cinemáticas inéditas que profundizan en la relación de Kiryu con los niños del orfanato y en las tensiones políticas de Okinawa.

También se introdujeron nuevos personajes; aunque todos son secundarios, ayudan a meterte más de lleno en el mundo alrededor de Kiryu.

Así como explicar algunas cosas que en la obra original se daban por sentado y que producían algunos agujeros en el guion que afectaban la fluidez de la historia.

Hay varios agregados interesantes en Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties

Más allá del gameplay, los gráficos y la historia, hay varios agregados interesantes en Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, los cuales alargan la vida del juego.

Principalmente tenemos una nueva gama de mini juegos con Kazuma Kiryu, desde capturar mariposas y arreglar la ropa de los niños, hasta los ya conocidos como el karaoke.

A esto hay que sumar nuevas misiones secundarias, las cuales se despliegan en pantalla y hace más fácil identificarlas, contrario a lo que pasaba en el original, que tenías que dar vueltas en el mapa hasta encontrarlas.

Sin olvidar el sistema de personalización estética de Kiryu y su celular, así como una dinámica de “amigos” como la que hay en los Like A Dragon.

Todo esto hará que te desvíes “un poco” de la historia principal, explotando horas de contenido agregado en la obra.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties son dos juegos en uno

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties son dos juegos en uno, pues la mayor novedad es un capítulo extra que suma mucho a la trama.

Dark Ties es una historia completamente nueva que funciona como un juego independiente dentro del paquete. Aquí el protagonista es Yoshitaka Mine, uno de los antagonistas.

Mine es un personaje complejo, un hombre de negocios frío y calculador, pero con un trasfondo trágico que nunca se exploró a profundidad en el juego original.

Dark Ties busca llenar ese vacío narrativo, mostrando su pasado, sus motivaciones y el camino que lo llevó a convertirse en un enemigo de Kiryu.

Con un estilo narrativo más sombrío; menos humor y más tensión dramática, explorando la psicología de Mine. Además de un sistema de combate más estilizado que el de Kiryu; aunque con las mismas novedades técnicas.

Por lo que no es solo un extra, sino una historia completa y totalmente nueva que suma mucho a la mitología de la franquicia.

¿Vale la pena Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties?

Seas o no fan de la franquicia, Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties es sin duda un obligado para todo aquél que guste de los videojuegos de acción y de la cultura japonesa moderna.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties es una clase de cómo se debe de hacer un remake en toda la extensión de la palabra, pues no solo es una actualización técnica, también arregla y mejora los problemas del original.

Sumando más contenido, haciendo ajustes en el ritmo de la trama y añadiendo toda una historia nueva de un personaje poco explorado de la saga.

Ahora esperemos que SEGA siga por este camino y muy pronto veamos los remakes de la cuarta y quinta entrega de la franquicia, para ya tener completa toda la historia de Kiryu en plataformas modernas.