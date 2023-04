¿Te imaginas a David Bisbal como inspiración para la canción Peaches de Super Mario Bros.? Pues alguien sí y hasta lo comprueba, pero al parecer no sería su única influencia.

La canción Peaches de Super Mario Bros. sigue rompiéndola y pegando con todo, tanto que ya hay quienes le encontraron parecido o mejor dicho fuentes de inspiración.

Una de ellas y bastante inusual es con una canción del propio cantante español David Bisbal -de 43 años de edad-.

David Bisbal sería una inspiración para la canción Peaches de Super Mario Bros.

Aunque no lo creas, David Bisbal habría sido la inspiración para la canción Peaches de Super Mario Bros.

Y así lo han comprobado, pues a través de TikTok, la usuaria @andreaa.segoviia ha encontrado la inspiración de Bowser en la canción Peaches de Super Mario Bros. con un tema de David Bisbal.

Dicha canción del intérprete español David Bisbal se trata de Tú Me Delatas de 2022, en la cual si pones atención hay una progresión muy parecida a la de Peaches de Super Mario Bros.

Misma que se encuentra en el coro de la canción de David Bisbal que empieza “ Yo la vi, dije: Ave María, me la llevo pa Andalucía, ruego que algo pase entre tú y yo…”

Tonada que se asemeja a la canción de Peaches de Super Mario Bros. en el momento del coro que dice “Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches”.

Y si no lo crees sólo pon atención y escucha con detenimiento Tú Me Delatas de David Bisbal:

Hasta Rick Astley con Never Gonna Give You Up habría sido fuente de inspiración para la canción Peaches de Super Mario Bros.

No solo David Bisbal habría sido fuente de inspiración para la canción Peaches de Super Mario Bros. sino también Rick Astley con Never Gonna Give You Up.

Al igual que Tú Me Delatas de David Bisbal, uno clásico de la música pop tiene su similitud con la canción Peaches de Super Mario Bros.

En este caso sería la canción Never Gonna Give You Up de 1987, éxito del cantante británico Rick Astley -de 57 años de edad-.

A esto la similitudes que inspira, sería igualmente una progresión; sin embargo, esta sería es un tono más lento o bajo.

Y si tampoco lo crees, solo basta decirte que escuches con atención a Rick Astley con Never Gonna Give You Up:

¿Qué es una progresión musical? Clave en la inspiración de la canción de Peaches de Super Mario Bros.

Todo indica ser que una progresión musical es el motivo de que se diga que la inspiración de la canción de Peaches de Super Mario Bros. con David Bisbal y Rick Astley.

Ya que una progresión musical son acordes de series de dos o más acordes usados en una composición.

Mismo que en la música son muy comunes en las canciones, pues las progresiones de acordes con las que determinan cómo se despliega una pieza musical con el tiempo, y por ende como suena.

Así que ya sabes si te parece encontrar similitudes en las canciones, es probable que se trate de una progresión musical, tal cual a pasado con Peaches de Super Mario Bros.