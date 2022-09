Kirby’s Return to Dream Land Deluxe fue uno de los títulos que se anunciaron durante el Nintendo Direct 2022 -además de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom- y que ha emocionado a los fans.

Y es que el clásico Kirby’s Return to Dream Land Deluxe del 2011 para Wii regresa, pero ahora todo indica que podrá jugarse en la consola híbrida Nintendo Switch.

La versión 2D de uno de los personajes más queridos de Nintendo regresa con el clásico Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en su versión multijugador.

De acuerdo a los detalles dichos en el Nintendo Direct 2022 de este 13 de septiembre, el multijugador de Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, podrá hacerse hasta con 4 participantes.

En Kirby’s Return to Dream Land Deluxe se tendrán que superar diferentes niveles ya sea con cuatro Kirbys o con personajes del mundo de esta bola rosada.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe contendrá multijuegos para la Nintendo Switch

Y es que algunos de la vieja escuela recordarán a Kirby’s Return to Dream Land Deluxe como Kirby’s Adventure para el Wii.

De igual manera se anunció en el Nintendo Direct 2022 que Kirby’s Return to Dream Land Deluxe tendrá multijuegos que prometen entretener al máximo a cada uno de los jugadores.

Además Kirby tendrá nuevas habilidades como transformarse en una mecha y disparar rayos contra sus oponentes.

De hecho, todo indica que Kirby’s Return to Dream Land Deluxe era una de las grandes sorpresas que la compañía nipona tenía preparada, pues l o han dejado hasta el final.

Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo)

¿Cuándo llega Kirby’s Return to Dream Land Deluxe a la Nintendo Switch?

Y es que, aunque ciertamente no es un título nuevo, significa la llegada de un clásico del Wii a la consola híbrida de Nintendo Switch.