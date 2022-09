Ni la muerte de la Reina Isabel II pudo evitar la llegada del Nintendo Direct de septiembre, el cual se venía rumorando desde hace unas semanas.

A través de sus redes sociales, la Gran N confirmó el Nintendo Direct de este mes, no sólo este llegará más pronto de lo esperado.

El Nintendo Direct se llevará a cabo el 13 de septiembre de 2022, a las 9:00 AM , teniendo una duración aproximada de 40 minutos, como son casi todos los eventos de la desarrolladora.

Nintendo Direct de septiembre (Nintendo)

Además se confirmó que el Nintendo Direct presentará juegos dedicados al Nintendo Switch que llegarán en el invierno, es decir, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023.

Con esto los fans de Nintendo ya han comenzado a especular qué es lo que veremos en esta edición del Nintendo Direct, pues hay varios juegos que muchos esperan.

Obviamente Nintendo no dará más detalles hasta el inicio de la transmisión el día de mañana, por lo que habrá que estar al pendiente.

¿Qué se podría anunciar en el Nintendo Direct?

Aunque no hay nada oficial fuera del anuncio del Nintendo Direct de septiembre, podemos hacernos una idea de lo que mostraría la desarrolladora en este evento.

De entrada podemos ir descartando cualquier información de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, pues el juego no está planeado para este 2022 y es poco probable que salga a inicios de 2023.

Mucho se habla de que habría otro anuncio de The Legend of Zelda en este Nintendo Direct, el rumor es que habrá un remaster de Wind Waker; aunque de momento no hay nada oficial.

Bayonetta 3 (Nintendo)

También se habla de nueva información acerca de las próximas pistas del DLC de Mario Kart 8, tomando en cuenta que aún faltan varias por revelarse.

En cuanto a los anuncios seguros del Nintendo Direct, tendremos a Bayonetta 3 y algo de Pokémon Scarlet & Violet, pues son los juegos fuertes de Nintendo para este fin de año.

Y claro, es muy posible que haya anuncios de varios indies y colecciones, así como los nuevos juegos para Switch Online en el Nintendo Direct.

Con información de Nintendo.