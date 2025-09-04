Gege Akutami de 33 años de edad, reveló su nuevo manga el cual resultó ser una secuela de Jujutsu Kaisen.

En esta continuación de Jujutsu Kaisen, Gege Akautami colocó como protagonistas a los nietos de Yuta Okkotsu, quien protagonizó la película de Jujutsu Kaisen 0.

El nuevo manga de Gege Akutami es una continuación de Jujutsu Kaisen

Hace unos días se reveló que el mangaka de Jujutsu Kaisen, Gage Akutami, estaba trabajando en un nuevo manga.

Y hoy nos despertamos con la noticia de que en realidad este nuevo manga es una continuación de Jujutsu Kaisen, su obra maestra.

JUJUTSU KAISEN MÓDULO 3



¡¡¡LOS PROTAGONISTAS SON LOS NIETOS DE YUTA!!!



Okkotsu Yuka (16 años) y Tsurugi (17 años) pic.twitter.com/BuKblyGbDf — Inventario Oculto (@Inventario_JJKL) September 4, 2025

Pues al presentar este nuevo manga, muchos pensaban que iba a comenzar con una historia nueva tras el éxito de Jujutsu Kaisen; sin embargo, hoy se reveló que es una secuela.

Esta noticia llega después de revelarse el tráiler de la tercera temporada del anime de Jujutsu Kaisen, la cual abarcará el arco de The Culling Game , uno de los más impactantes en la historia del manga.

JUJUTSU KAISEN MÓDULO 3



Por si aún se lo preguntan, sí.

LOS NIETOS SON DE YUTA x MAKI



Mientras la nieta era apegada a Yuta, el nieto lo era con Maki. pic.twitter.com/H1SSOPVo2a — Inventario Oculto (@Inventario_JJKL) September 4, 2025

¿De qué se tratará la secuela de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami?

Gege Akutami confirmó que el nuevo manga en el que está trabajando es en realidad una secuela de Jujutsu Kaisen.

Este nuevo manga lleva como nombre Jujutsu Kaisen Módulo 3 y continuará justo en donde se quedó tras el epílogo de Jujutsu Kaisen.

Sin embargo, esta secuela de Jujutsu Kaisen continuará décadas después del final de la batalla entre Yuji Itadori y Ryomen Sukuna, con los nietos de Yuta Okkotsu y Maki Zenin: Yuuka y Tsurugi Okkotsu.

Pero en este tomo se revela que tras casarse y tener descendencia, Yuta y Maki murieron a los 79 años de edad.

De acuerdo al propio Gege Akutami, la duración de esta secuela de Jujutsu Kaisen será de medio año y tres tomos en total.

También Gege Akutami reveló que este no será el único spin-off de Jujutsu Kaisen, sino que llegarán varios y está trabajando junto a un novelista para crear historias cortas de este universo.