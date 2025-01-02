Fans insatisfechos con el final de Jujutsu Kaisen de Gege Akutami, han decidido crear un nuevo manga con un final que a todos agrade, llamado Jujutsu No Kaisen.

A través de redes sociales se reveló que un grupo de fans de Jujutsu Kaisen, ha decidido crear su propio manga.

Esto a raíz de su insatisfacción y quejas ante el final que Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, le dio a su historia.

Jujutsu No Kaisen es el manga fanfic que escriben los fans insatisfechos de Jujutsu Kaisen

Tal y como se reveló en redes sociales, un grupo de fans ha decidido juntarse para crear su propio final de Jujutsu Kaisen.

Bajo el nombre de Jujutsu No Kaisen, los fans reescribirán el final del manga de Gege Akutami de 32 años de edad.

Por lo que su propósito principal es ofrecer a los fans de Jujutsu Kaisen, un final más satisfactorio que el original.

Empezando con la supuesta “mala ejecución” de la muerte de Satoru Gojo, la falta de desarrollo o abandono de múltiples tramas y desperdicio de personajes.

Jujutsu No Kaisen es el manga con un final hecho por fans insatisfechos de Jujutsu Kaisen (Jujutsu No Kaisen)

El fanfic Jujutsu No Kaisen no le agrada a los fans y ya recibe miles de críticas negativas

Aunque al principio había entusiasmo por la reescritura de Jujutsu Kaisen por parte de los fans, tras salir el primer capítulo, ha recibido varias críticas negativas.

Pues muchos han señalado que este proyecto llamado Jujutsu No Kaisen tiene una mala ejecución en personajes como Satoru Gojo o Suguru Geto.

También critican la nueva habilidad de Sukuna, pues cabe recordar que entre las críticas hacia Akutami, estaba el hecho de que le diera tanto poder al villano.

Asimismo, quienes ya leyeron Jujutsu No Kaisen, el manga que pretende dar un nuevo final a Jujutsu Kaisen, aseguran que a los diálogos les hace falta la esencia de los personajes.

Por otro lado, hay quienes aseguran que las ilustraciones de Jujutsu No Kaisen parecen hechas con Inteligencia artificial, aunque esto no se ha confirmado.

El maga alternativo a Jujutsu Kaisen, sale luego de los epílogos que lanzó Gege Akurami para cerrar tramas o aclarar detalles de sus personajes.

Y si bien Jujutsu No Kaisen no pretende ser un ataque al autor, muchos han asegurado que es una falta de respeto a su trabajo y especialmente a su situación.

Ya que también hace poco se reveló que Gege Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, enfrentó problemas graves de salud mental mientras escribía el manga.