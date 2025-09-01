¿Cuándo sale Jujutsu Kaisen temporada 3? Ya se estrenó en YouTube el tráiler del Arco de The Culling Game, revelando su fecha de estreno del anime de Gege Akutami.
Después de casi dos años de ausencia, por fin hay noticias sobre Jujutsu Kaisen temporada 3, revelando el primer tráiler de The Culling Game y su fecha de estreno.
Jujutsu Kaisen temporada 3 revela su tráiler de The Culling Game
Uno de los animes más populares de los últimos años, sin duda alguna es Jujutsu Kaisen, y ahora por fin hay noticias de su temporada 3.
Jujutsu Kaisen temporada 3 adaptará el Arco de The Culling Game, y en el trailer revelado en YouTube emocionó a todos, pues se vienen grandes momentos del anime y manga de Gege Akutami:
- Arco de la ejecución de Yuji Itadori
- Pelea entre Naoya Zenin vs Choso
- Encuentro con Tengen
- Ejecución de Yaga
- Maki vs el Clan Zenin
- Encuentro de Hakari y Kirara
- Megumi vs Kirara y Yuji vs Hakari
- Llegada de Kashimo y Higurama
- Pasado de Higurama
- Entrada a las colonias
- Yuji vs Higurama
- Final de la batalla contra Higurama
- Megumi y el grupo de Reggie
- Presentación de Takaba
- Megumi vs Reggie
- Llegada de Hana y el inicio del Sendai
- Yuta vs Uro vs Ryu
- Hakari vs Charles
- Panda vs Kashimo
- Llegada de Hakari con Panda y Kashimo
- Hakari vs Kashimo
- Maki y Noritoshi vs Naoya
- Llegada de Daido y Miyo
- Final de la pelea con Baoya
- Revelación del Caído
- Kenjaku y la reunión con Estados Unidos
- Kenjaku vs Choso y Yuki
- Muerte de Yuki
- Llegada de los soldados
- Pasado de Hana
- Encuentro con Tsumiki y revelación de Yorozu
- Saukuna posee a Megumi
- Sukuna vs Yuji y Maki
- Sukuna se lleva a Megumi
¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen temporada 3?
Tras la salida de Jujutsu Kaisen temporada 3 y las revelaciones que vendrán en esta nueva etapa del anime de Gege Akutami, muchos se preguntan cuándo se estrenará.
De acuerdo con el tráiler estrenado de Jujutsu Kaisen temporada 3 revelando el Arco de The Culling Games, dio a conocer la fecha de estreno: enero 2026.
Jujutsu Kaisen temporada 3 se podrá ver de manera exclusiva por Crunchyroll, en donde los episodios se estrenarán de manera semanal.
Por lo que aunque ya hay mes y año para el estreno de Jujutsu Kaisen temporada 3 -enero 2026-, aún falta ver en qué fecha se comenzarán a emitir los nuevos capítulos.
Se espera que Jujutsu Kaisen temporada 3 tenga alrededor de 24 o 25 capítulos en esta temporada, dejando espacio para una última temporada siendo esta la conclusión de la historia de Gege Akutami.