¿Cuándo sale Jujutsu Kaisen temporada 3? Ya se estrenó en YouTube el tráiler del Arco de The Culling Game, revelando su fecha de estreno del anime de Gege Akutami.

Después de casi dos años de ausencia, por fin hay noticias sobre Jujutsu Kaisen temporada 3, revelando el primer tráiler de The Culling Game y su fecha de estreno.

Jujutsu Kaisen temporada 3 revela su tráiler de The Culling Game

Uno de los animes más populares de los últimos años, sin duda alguna es Jujutsu Kaisen, y ahora por fin hay noticias de su temporada 3.

Jujutsu Kaisen temporada 3 adaptará el Arco de The Culling Game, y en el trailer revelado en YouTube emocionó a todos, pues se vienen grandes momentos del anime y manga de Gege Akutami:

Arco de la ejecución de Yuji Itadori

Pelea entre Naoya Zenin vs Choso

Encuentro con Tengen

Ejecución de Yaga

Maki vs el Clan Zenin

Encuentro de Hakari y Kirara

Megumi vs Kirara y Yuji vs Hakari

Llegada de Kashimo y Higurama

Pasado de Higurama

Entrada a las colonias

Yuji vs Higurama

Final de la batalla contra Higurama

Megumi y el grupo de Reggie

Presentación de Takaba

Megumi vs Reggie

Llegada de Hana y el inicio del Sendai

Yuta vs Uro vs Ryu

Hakari vs Charles

Panda vs Kashimo

Llegada de Hakari con Panda y Kashimo

Hakari vs Kashimo

Maki y Noritoshi vs Naoya

Llegada de Daido y Miyo

Final de la pelea con Baoya

Revelación del Caído

Kenjaku y la reunión con Estados Unidos

Kenjaku vs Choso y Yuki

Muerte de Yuki

Llegada de los soldados

Pasado de Hana

Encuentro con Tsumiki y revelación de Yorozu

Saukuna posee a Megumi

Sukuna vs Yuji y Maki

Sukuna se lleva a Megumi

Jujutsu Kaisen temporada 3 The Culling Game (Gege Akutami/Shueisha, JUJUTSU KAISEN Project)

¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen temporada 3?

Tras la salida de Jujutsu Kaisen temporada 3 y las revelaciones que vendrán en esta nueva etapa del anime de Gege Akutami, muchos se preguntan cuándo se estrenará.

De acuerdo con el tráiler estrenado de Jujutsu Kaisen temporada 3 revelando el Arco de The Culling Games, dio a conocer la fecha de estreno: enero 2026.

Jujutsu Kaisen temporada 3 se podrá ver de manera exclusiva por Crunchyroll, en donde los episodios se estrenarán de manera semanal.

Por lo que aunque ya hay mes y año para el estreno de Jujutsu Kaisen temporada 3 -enero 2026-, aún falta ver en qué fecha se comenzarán a emitir los nuevos capítulos.

Se espera que Jujutsu Kaisen temporada 3 tenga alrededor de 24 o 25 capítulos en esta temporada, dejando espacio para una última temporada siendo esta la conclusión de la historia de Gege Akutami.

Jujutsu Kaisen temporada 3 The Culling Game (Gege Akutami/Shueisha, JUJUTSU KAISEN Project)