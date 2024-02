Mucho se critica a varias desarrolladoras por “encontrar la fórmula mágica” y no salir de ella; una muestra perfecta de eso es Bandai-Namco y Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash es el mismo juego de peleas de anime que hemos visto y jugado desde hace años, sólo que con diferentes franquicias.

Si bien la fórmula se mantiene divertida, al final del día no te entrega nada que no tengan otras obras de Bandai-Namco basadas en Naruto, My Hero Academia o One Punc Man.

Lo que nos da un título que tal vez sólo a los muy fans del anime y manga dejará contentos.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (Bandai-Namco)

¿De qué trata Jujutsu Kaisen Cursed Clash?

Jujutsu Kaisen Cursed Clash nos cuenta la misma historia que el anime y manga, sin ningún cambio con respecto a estos.

Así que repasamos la historia de Yuji Itadori, quien después de consumir uno de los dedos de Ryomen Sukuna, es llevado a la Tokyo Prefectural Jujutsu High School por Gojo Satoru.

Si bien la idea era matarlo para deshacerse de la maldición que ahora porta, al ver que mantiene control de su cuerpo, su sentencia es postergada hasta que consuma todos los dedos de Sukuna.

Misión para la cual contará con la ayuda del mismo Gojo y varios de sus compañeros de esta peculiar escuela de hechicería.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (Bandai-Namco)

En otras palabras, si vas al corriente con el anime o manga, Jujutsu Kaisen Cursed Clash no te dará nada nuevo; de hecho resumirá bastante las cosas para hacer más ágil el juego.

Esto es algo que ya hemos visto en otros títulos basados en anime, los cuales en lugar de contar algo original, prefieren repetir la misma historia de manera resumida.

A esto hay que sumar que como en el resto de títulos de Bandai-Namco del estilo, en lugar de usar fragmentos de la animación o el mismo motor gráfico, la trama se narra con imágenes estáticas.

Lo cual le resta mucho impacto a la historia de Jujutsu Kaisen Cursed Clash, a pesar de estar basado en una obra que ha sido elogiada por su escritura.

¿Cómo se juega Jujutsu Kaisen Cursed Clash?

De nueva cuenta, si has jugado algún título de peleas de anime de Bandai-Namco, estarás familiarizado con el gameplay de Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

En Jujutsu Kaisen Cursed Clash las pelas serán de dos contra dos, donde tu verás casi siempre la espalda de tu personaje, mientras que la cámara se mueve de manera “libre” conforme la acción.

Los ataques se resumen a combos ya preestablecidos por dos de los botones, los otros estarán dedicados a los ataques a distancia, la carga de poder, esquiva, defensa y un acercamiento veloz.

Si bien el juego te permite hacer una que otra combinación, estas no son muy elaboradas y se basan en hacer ataques básicos para después desatar un poder especial.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (Bandai-Namco)

No esperes una gran profundidad en el gameplay como en el recién lanzado Tekken 8, también de Bandai-Namco.

De hecho, no hay mucha diferencia entre los personajes de Jujutsu Kaisen Cursed Clash, todos se manejan casi igual. Lo único que cambia son sus ataques finales.

Asimismo si esperas que los peleadores desplieguen todas sus artes como en el anime o manga, lamentamos decirte que en realidad sus movimientos son acartonados, lejos de la fluidez de la animación.

Aunque tratan de darle variedad con un par de estilos de pelea por personaje, al final la diferencia es mínima en realidad.

¿Cómo se ve Jujutsu Kaisen Cursed Clash?

Donde Jujutsu Kaisen Cursed Clash sí destaca es en el apartado técnico y gráfico.

Como buen juego de anime, Jujutsu Kaisen Cursed Clash usa el cell shading para darle una apariencia de animación tradicional a todos sus escenarios y personajes.

La representación de todos los elementos que podemos ver en la serie es muy buena, al grado que parece sacado directamente de esta misma.

Los modelos, expresiones, ropa y demás lucen muy bien, haciendo las delicias para todos los fans del show.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash (Bandai-Namco)

Bandai-Namco también hizo un buen trabajo con el desempeño general, pues no hay bugs, bajas en cuadros por segundo o elementos ajenos al mismo juego que lo afecten.

A esto debemos de sumar que se tienen las voces originales en japonés, quienes dotan de carisma y vida a los protagonistas.

El único “pero” en este apartado es la música, que llega a ser un tanto genérica, pues se retoman pocas melodías de la serie animada, algo que no es raro en este tipo de juegos.

¿Vale la pena Jujutsu Kaisen Cursed Clash?

Como buen juego del género de anime, a menos que seas un gran fan de la animación o el manga, en realidad no hay argumentos para adquirir Jujutsu Kaisen Cursed Clash.

Las peleas en Jujutsu Kaisen Cursed Clash son lentas y carecen de algún aspecto realmente interesante para alguien ajeno a la franquicia.

A esto hay que sumar que no cuenta con crossplay y hay pocos jugadores en línea; lo que significa que una vez que explores la historia y algunos modos offline básicos, no tendrás nada más que hacer.

Es una lástima que Bandai-Namco, teniendo acceso a tantas franquicias de anime, pocas veces salga de este tipo de juegos de pelea carentes de personalidad.