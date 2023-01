One Piece Odyssey llega en un momento en que la obra de Eiichiro Oda han marcado época, al grado de ser recordada por generaciones e influir en la cultura popular.

One Piece Odyssey es una forma de expandir la ya bastante nutrida historia y mitología que rodea a la tripulación del Sombrero de Paja.

Esto en un género que es un tanto ajeno a la acción que vemos en el manga y la serie, el JRPG, que sorprendentemente, queda muy bien en Luffy y compañía, aunque también trae un problema.

Pero no nos adelantemos y vayamos por partes en este viaje por la Gran Línea al lado de todos los Mugiwara en el Thousand Sunny.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

¿De qué trata One Piece Odyssey?

One Piece Odyssey empieza cuando Luffy y su tripulación visitan la isla Watford, donde después de varios eventos, se dan cuenta que han perdido sus poderes por culpa de la misteriosa Lim.

Ahora deberán de vagar por toda la isla, recolectando una serie de cubos que guardan sus recuerdos y habilidades; no sin antes repasar algunos de los momentos más importantes de su viaje.

La historia de One Piece Odyssey es simple, fiel a la tradición de a misma obra, donde la trama inicial se ha repetido ad infinitum desde el primer día de publicación.

Tienes todos los clichés básicos de One Piece: una chica misteriosa, un guerrero amigable, una isla llena de misterios, un comentario acerca de la sociedad actual e incluso las intervenciones de la Marina.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

Vamos que no es nada que no hayas visto antes en la serie, el manga o las películas; sin embargo, como ha sucedido luego de más de 15 años, la trama funciona muy bien.

Aunque es un relato que el mismo Eiichiro Oda te ha contado varias veces, este no ha perdido vigencia y te involucra desde el primer momento en One Piece Odyssey.

Además le ayuda que tenemos a personajes ya establecidos, como Luffy, Nami o Zoro, que están muy bien escritos y mantienen su esencia en todo el juego.

A los cuales se suman un par de novedades, como la misma Lim, que añaden bastante al mito de la franquicia volviéndose seres memorables para los fans.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

Claro, también ayuda que One Piece Odyssey repasa varios de los arcos más recordados de la saga; aunque se les da un giro para integrarlos a la narrativa general del juego.

En otras palabras, a diferencia de otros títulos de anime con historias genéricas, Bandai-Namco le puso mucho empeño al hilo dramático de One Piece Odyssey.

¿Cómo se juega One Piece Odyssey?

One Piece Odyssey es un clásico JRPG, que se inspira bastante en los Dragon Quest, lo que hace que se sienta con una jugabilidad actual, en lo que se refiere al género.

Esto quiere decir que en One Piece Odyssey debes de derrotar enemigos para subir nivel en batallas por turnos, todo mientras gestionas a tu grupo de amigos con diferentes skills.

A mencionar que cada personaje maneja una especialidad en combate, la cual puede surtir más (o menos) efecto en los enemigos; por lo que debes de prestar atención a esto.

Asimismo podrás mejorar las habilidades de cada Mugiwara con los cubos de recuerdo que encuentras en la isla, lo cual te permitirá hacer ataques más devastadores.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

Algo interesante de One Piece Odyssey es que omite los MP y AP tradicionales; tus habilidades especiales se activan cuando encuentras un cubo y las puedes usar a placer.

La diferencia es que debes de derrotar oponentes para obtener los puntos que te permitirán seguir atacando con estas; si gastas todos y Luffy no vuelve a derrotar a un enemigo, el capitán no tendrá recursos para volver a entrar en Gear 2, por ejemplo.

Lamentablemente es aquí donde viene el gran problema del juego y es que es demasiado fácil; subes muy rápido de nivel y los enemigos en realidad nunca son un reto.

Esto puede decepcionar a los jugadores más versados en el género, pues fuera de la historia y algunos secretos, no hay nada de los incentive a mejorar a los personajes.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

Ahora bien, lo que hace que este juego sea diferente es el mundo que han creado, si bien en muchos casos es lineal, el entorno está hecho de una manera que refleja la grandeza del mundo de One Piece.

La isla, así como los capítulos de recuerdo, actúan como espacios semi abiertos, que puedes recorrer a placer para descubrir sus secretos, toco con ayuda de tu tripulación.

Por ejemplo, si topas con una pared resistente, Zoro será el indicado para cortarla; pero perderás la posibilidad de atravesar acantilados con Luffy o meterte en pequeñas cuevas con Chopper.

Esto quiere decir que existen muchos secretos que puedes encontrar en One Piece Odyssey, sin olvidar las referencias al manga, anime y películas. Lo cual nos habla de la inmensidad del título.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

¿Cómo se ve One Piece Odyssey?

One Piece Odyssey está a la altura de la obra de Eiichiro Oda, respetando perfectamente el estilo artístico del manga y llevando fielmente a los personajes.

Desde los entornos hasta los efectos especiales , todo se siente que estás dentro del mundo de One Piece sin lugar a dudas.

Hay que darle un aplauso a Bandai-Namco porque demuestra que puede hacer grandes modelados de personajes de anime, sin recurrir al gastado cell shading.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

En la parte sonora, One Piece Odyssey cumple cabalmente con la calidad esperada; principalmente porque las voces originales en japonés están presentes.

No te preocupes si no entiendes el idioma de Akira Kurosawa, el juego cuenta con subtítulos localizados en español.

Finalmente, la música está a cargo de Motoi Sakuraba un experto en juegos de rol, que nos trae melodías magníficas que encajan perfectamente con el mundo y la estética de este juego.

¿Vale la pena One Piece Odyssey?

One Piece Odyssey es un muy buen juego, no el mejor del género ni se puede discutir si es el mejor de la franquicia; pero cumple cabalmente con lo que promete.

Tiene una banda sonora fenomenal, gráficamente es exquisito y el doblaje hace un gran trabajo, sin olvidar la buena construcción del mundo y la adición de nuevos personajes.

Si bien su historia está bien planeada, por momentos se siente lineal al no salirse de los establecido por el manga y anime de One Piece.

One Piece Odyssey (Bandai-Namco)

Esto sin mencionar que el gameplay de One Piece Odyssey falla al momento de entregar al reto a los jugadores; aunque no podemos negar que es bastante divertido.

Si eres fan de Luffy y compañía ,y te gusta el género JRPG, One Piece Odyssey es para ti; si buscas más reto o jamás le has entrado a los 1000 episodios del anime, no encontrarás nada interesante aquí.