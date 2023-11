Tales of Arise: Beyond the Dawn es el sorpresivo DLC que recibió el juego de 2021, el cual parecía ya haber cerrado su ciclo desde hace dos años.

Sin embargo, Bandai-Namco decidió sorprender a todos los fans con Tales of Arise: Beyond the Dawn, que prometía entregar una experiencia expandida y resolver algunas dudas del trama principal.

Si bien el DLC sí es claro en algunos aspectos de la trama y agrega varias horas a un juego que parecía ya no podía dar más; en general es una obra un tanto parca.

La cual bien pudo no haber existido y no se echaría en falta, demostrando que tardó demasiado tiempo en ser lanzada.

Tales of Arise: Beyond the Dawn (Bandai-Namco)

¿De qué trata Tales of Arise: Beyond the Dawn?

Tales of Arise: Beyond the Dawn nos pone un año después del desenlace del juego base, donde todo nuestro equipo debe de regresar para una nueva misión.

Este encargo toma forma en la figura de Nazamil, una niña que oculta varios secretos alrededor del conflicto entre Rena y Dahna.

Será nuestro deber protegerla, al mismo tiempo que tratamos de desenmarañar todo el misterio detrás de este nuevo y en apariencia inocente personaje.

Tales of Arise: Beyond the Dawn en general trata de llenar los agujeros y preguntas que quedaron tras el final de la historia principal, esto mediante esta mini campaña de unas 20 horas apróximadamente.

Tales of Arise: Beyond the Dawn (Bandai-Namco)

Si bien logra darle explicación y hacer más redonda la historia del juego; como título unitario o capítulo extra apenas si se sostiene.

Esto debido a que tiene un pésimo manejo con los tiempos a la hora de contar toda su trama; por momentos todo sucede demasiado rápido, en otros las cosas son muy lentas.

Además de que peca de expositivo, pues varios de los puntos claves de la trama se ahogan en diálogos de varios minutos que llegan a fastidiar hasta a la persona más paciente.

Esto sin olvidar que Tales of Arise: Beyond the Dawn hace muy poco porque nos interese la joven Nazamil, que cae en el estereotipo de la clásica chica “oscura y melancólica” atormentada por sus secretos.

Tales of Arise: Beyond the Dawn (Bandai-Namco)

Sobretodo porque Tales of Arise: Beyond the Dawn la tiene más como un adorno que como un personaje activo, pues ella jamás se une a nostros en batalla, lo cual es un desperdición en una expansión.

Aunque eso sí, no podemos negar que la historia comienza a agarrar forma en el tramo final; sin embargo, antes de eso debes de pasar por varios momentos donde parece que las cosas no avanzan mucho.

¿Cómo es Tales of Arise: Beyond the Dawn?

Tales of Arise: Beyond the Dawn se puede jugar de manera independiente al título de 2021; aún así es recomendable haber terminado la historia principal, debido a los spoilers.

Es por ello que todo el progreso que hayas hecho en el juego original no se pasará a Tales of Arise: Beyond the Dawn, deberás empezar otra vez desde el nivel 1 de tus personajes.

Lo cual puede ser un tanto engorroso para aquellos que llegaron hasta el tope de sus personajes en la entrega original. Aunque a manera de “consolación”, te dará un extra en puntos de habilidad y dinero para mejorar a ti equipo.

Ahora bien, el gameplay no cambió en nada en Tales of Arise: Beyond the Dawn, es igual al de la campaña base, siendo un RPG de acción donde premian los combos espectaculares.

Tales of Arise: Beyond the Dawn (Bandai-Namco)

Sin embargo, si esperas mecánicas nuevas o por lo menos un nuevo mini árbol de habilidades, lamentamos decirte que no hay nada de eso; todo se mantiene tal cual.

Lo único que se agregó en Tales of Arise: Beyond the Dawn, son nuevas interacciones entre los protagonistas, así como con Nazamil.

En cuanto al apartado técnico, es lo mismo que con el gameplay, no hay cambios o mejoras evidentes; esto no significa que eso sea malo, pues el juego ya era hermoso en los visual y auditivo.

Aunque sí se podría haber aprovechado la llegada del DLC para hacer algunos ajustes al rendimiento, pues persisten cosas como el pop-up o pequeñas bajas en los cuadros por segundo.

Tales of Arise: Beyond the Dawn (Bandai-Namco)

Resulta extraño que Bandai-Namco haya desaprovechado esta oportunidad para hacer arreglos que muchas personas reportaron desde hace dos año, y que al día de hoy persisten.

¿Vale la pena Tales of Arise: Beyond the Dawn?

Tales of Arise: Beyond the Dawn es un DLC que no parece que haya tardado 2 años en salir, pues se siente bastante corto en lo que podría ofrecer con este tiempo de desarrollo.

Más que una expansión, luce como contenido recortado del juego base, que al fina se reformuló para hacerlo pasar por una expansión.

La historia de Tales of Arise: Beyond the Dawn no es nada del otro mundo y no agrega nada en la jugabilidad, lo técnico y los estético; vamos, que parece más un contenido lanzado a los 6 meses.

De hecho, si hubiera salido medio año después de la salida del RPG, su recibimiento habría sido un poco diferente, pues actualmente se siente innecesario y fuera de lugar.