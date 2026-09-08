La expectativa por GTA VI está por las nubes a poco más de dos meses de su lanzamiento; tanto así que se descubrió un truco que te dará acceso antes al juego si tienes Xbox.

Esto debido a que Rockstar aplicará una extraña estrategia de lanzamiento que afecta a México; pero beneficia a quienes tengan Xbox.

Tráiler GTA VI (Rockstar)

¿Cómo jugar antes GTA VI si tienes Xbox?

De acuerdo con Rockstar, GTA VI tendrá un lanzamiento escalonado para jugadores de PS5 y Xbox, lo que significa que no estará disponible al mismo tiempo en todo el mundo.

GTA VI saldrá a las 12:00 a.m. en la hora local el 19 de noviembre en todo el mundo, por lo que estará disponible primero en Oceanía, saliendo en México 20 horas después.

Pero si tienes un Xbox puedes hacer un truco para tener acceso al juego al mismo tiempo que en Oceanía, solo modificando el reloj interno de la consola.

Es decir, pon tu Xbox en la hora local de Nueva Zelanda, que va a ser el primer país en recibir el juego; así tú podrás hacer la descarga al mismo tiempo que los fans de ese país.

Lamentablemente esto no funciona en PS5, pues en esa consola todo está vinculado a la PSN, para aplicar el mismo truco tendrías que abrir una nueva cuenta de PlayStation.

GTA 6 (Rockstar Games)

¿Por qué GTA VI tendrá este lanzamiento?

Rockstar no ha dado una razón oficial de por qué GTA VI tendrá un lanzamiento escalonado y no al mismo tiempo en todo el mundo como otros juegos.

No obstante, analistas consideran que Rockstar tomó esta alternativa con GTA VI debido a que se trata un juego muy esperado y su lanzamiento podría tirar los servidores en todo el mundo.

Es decir, con una salida mundial a la misma hora, los jugadores saturarían las tiendas de PlayStation y Xbox, haciendo que estas dejaran de funcionar por el tráfico tan alto.

Así, aunque se arriesgan a que haya spoilers en todo internet, se evitan que haya un tráfico alto y los servidores podrían resistir mejor.