GTA 6 apunta a tener el mapa más grande de Rockstar hasta la fecha.

El escenario donde se desarrollará el esperado videojuego aparentemente será tres veces el tamaño del mapa de Red Redemption 2 y dos veces el de GTA 5.

Se trata del mundo abierto más denso y completo que haya creado Rockstar, superando cualquier proyecto del estudio.

GTA 6 tendría el mapa más grande de Rockstar

En una entrevista con IGN, Rob Nelson, codirector de Rockstar North, habló del mapa del GT6 indicando que es “muy grande” y que cuenta con todo un mundo aparte como en Red Dead Redemption 2.

“Hay un montón de cosas que descubres de forma espontánea y que no necesariamente te estamos indicando mediante objetivos, marcadores o iconos en el mapa. Si te tomas un poco de tiempo para explorar, recibirás muchas recompensas. Es un mapa grande, muy grande.” Rob Nelson

De acuerdo con Rob Nelson, GTA6 es la continuación del camino que Rockstar ha seguido.

Su objetivo es “crear el mundo más grande, profundo, densamente poblado y complejo” que jamás hayan construido.

Será un escenario en el que los usuarios podrán “perderse”, afirmó.

GTA 6 (Especial)

Estas son las novedades del GTA 6

Rockstar presentó en Netflix este 27 de agosto un avance extendido de GTA VI, en el que mostró cómo lucirá el videojuego desde un PS5 base.

Las novedades más destacadas del GTA 6 son:

Misiones de sigilo, guardaespaldas, persecuciones e inspección. El jugador puede cambiar en tiempo real el control de los protagonistas Lucia Caminos y Jason Duval

Persecuciones emocionantes en Vice City con opción para manejar o disparar contra la policía en las llantas para evadirlos

Situaciones de robo en negocios. El usuario deberá lidiar con encargados que se resistan y hasta podrán tomar rehenes

Actividades en Vice City como buceo, motocross y basquetbol. Además de carreras legales y clandestina. Navegación de lanchas y vehículos acuáticos

Recreación y fiestas en centros nocturnos

Retos virales y opción de paracaidismo

Mecánicas realistas en el mantenimiento de los vehículos

Mini mapa con desniveles y autopistas a detalle

La presentación del avance de GTA 6 también dejó ver una densidad alta de población en el mapa con características físicas mejoradas.

GTA 6 sale el 19 de noviembre 2026 para PS5 y Xbox Series X/S.