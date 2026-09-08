Si eres de los que ya esperan el GTA VI, acá te contamos a qué hora se podrá jugar en México el jueves 19 de noviembre 2026.

Grand Theft Auto VI es el esperado título desarrollado de Rockstar Games que llega con grandes expectativas.

¿A qué hora se podrá jugar en México el 19 de noviembre GTA VI?

En México el videojuego GTA VI estará disponible a partir de las 00:00 horas del 19 de noviembre 2026.

Es decir, GTA VI podrá jugarse desde el primer minuto de la media noche en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

GTA 6 (Rockstar Games)

Debido a la ubicación geográfica, México será de los últimos países en acceder al más reciente título de Grand Theft Auto.

Rockstar Games no lanzará de forma simultánea su nuevo videojuego, sino que lo habilitará de acuerdo al huso horario de cada país.

Reportes indican que se trata de una medida para evitar la caída de los servidores a nivel internacional.

Ante tal situación, los jugadores en México han sugerido como estrategia modificar la ubicación de la consola para pasarla a la zona horaria de Nueva Zelanda y poder jugar desde el 18 de noviembre.

Tras 13 años de espera GTA VI regresa. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados en la industria.

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