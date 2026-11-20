El estreno de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) provocó que millones de jugadores buscaran la manera de acceder al videojuego antes de su lanzamiento oficial, logrando que Nueva Zelanda sumara 2 millones de ciudadanos virtuales.

De acuerdo con estimaciones de Ampere Analysis, alrededor de 2.1 millones de usuarios de Xbox en Estados Unidos y Reino Unido utilizaron el llamado “truco de Nueva Zelanda” para adelantarse al estreno.

La estrategia consistió en modificar la región de sus consolas para simular que se encontraban en Nueva Zelanda, país donde el videojuego estuvo disponible antes debido a las diferencias horarias.

Grand theft auto 6. (Especial)

México también utilizó el truco de Nueva Zelanda para jugar GTA 6 horas antes de su lanzamiento

Según los datos compartidos por Ampere Analysis, 1.5 millones de jugadores de Xbox en Estados Unidos y 600 mil en Reino Unido cambiaron su ubicación a Nueva Zelanda para acceder anticipadamente a GTA 6.

La tendencia también llegó a otros países como en Canadá y Brasil, quienes registraron aproximadamente 200 mil usuarios cada uno, mientras que México contabilizó alrededor de 100 mil jugadores de Xbox que recurrieron al mismo método registrándose en Nueva Zelanda.

gta 6 (Chipp )

En PlayStation 5, la cifra fue menor: aproximadamente 100 mil usuarios de Estados Unidos utilizaron esta alternativa, debido a que el procedimiento era más complicado y requería crear una cuenta de PlayStation Network registrada en Nueva Zelanda para jugar GTA 6.

El fenómeno fue tan grande que la oficina de turismo de Nueva Zelanda incluso bromeó en redes sociales y dio la bienvenida a los jugadores que habían cambiado virtualmente de país para visitar Vice City de GTA 6 antes que el resto del mundo.