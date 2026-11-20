A tan solo un día de su lanzamiento, se reportan fallas con GTA 6 hoy 20 de noviembre, usuarios han indicado problemas para usar el juego, realizar compras digitales y conexión con el servidor.

En la plataforma Downdetector, desde la 1:00 de la tarde se han acumulado reportes de usuarios que no pueden disfrutar del título de Rockstar Games con fluidez.

Hasta el momento, se desconoce si el fallo de Grand Theft Auto 6 es generalizado.

¿Se cayó GTA 6? Fallas afectan el juego y las compras de los usuarios (Especial)

Reportan caída de GTA 6 hoy

Usuarios de GTA 6 han reportado en Downdetector problemas con el juego de mundo abierto ambientado en el estado de Leonida.

CDMX es donde más se han concentrado los reportes de problemas.

Sin embargo, no hay confirmación de Rockstar Games o alguna plataforma sobre las fallas de Grand Theft Auto VI.

Esto mientras los jugadores esperan que el juego empiece a operar con normalidad en las tiendas y la conexión con los servidores.

GTA 6 (Rockstar Games)

De acuerdo con algunos usuarios, en PS5 han tenido algunos cierres inesperados mientras disfrutan de GTA 6, otros señalan que les aparece el código de error CE-108255-1.

La intermitencias en el esperado videojuego se suma a lo ocurrido con PlayStation Network el pasado 18 de noviembre que experimentó fallas antes del lanzamiento GTA 6, afectando el proceso de descarga.

Tras más de 13 años de espera, GTA 6 se ha convertido en uno de los títulos más exitoso de la historia, vendiendo más 32 millones de copias digitales.