A escasos días del esperado lanzamiento de Grand Theft Auto VI, Sony ha sorprendido a todos los usuarios de PS5 con una actualización obligatoria para poder disfrutar del videojuego.

De acuerdo con la compañía, se trata de una actualización que los jugadores deberán tener lista antes de la fecha de lanzamiento del GTA VI, el jueves 19 de noviembre .

¿Qué actualización necesitarás en el PS5 para poder jugar GTA VI? Esto se sabe

A través de un breve mensaje, Sony informó a los usuarios de PS5 que deberán descargar una actualización del software del sistema para poder jugar el GTA VI.

Reportes señalan que se trata de un parche de seguridad de 1.267 GB, enfocado de manera exclusiva en fortalecer las medidas de protección de la consola.

El objetivo, señalan expertos, es buscar prevenir cualquier posible intento de piratería antes del lanzamiento oficial fijado para el próximo 19 de noviembre.

PS5 sorprende con una actualización obligatoria para GTA VI (Captura)

La implementación de esta versión responde a los recientes avances reportados en la escena del jailbreak, donde investigadores de seguridad como Gezine afirmaron haber extraído binarios de juegos en firmwares anteriores.

Por ello, este nuevo parche constituye la segunda actualización orientada a la seguridad lanzada por Sony en un lapso de dos semanas.

Paralelamente, Rockstar Games ha distribuido las actualizaciones 01.002.000 y 01.002.001, añadiendo alrededor de 3 GB extra a los 200 GB iniciales requeridos.

De este modo, tanto el soporte del hardware como el software quedan alineados para evitar contratiempos durante la jornada de lanzamiento.