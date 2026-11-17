Un docente en Madrid llamado Juan Miguel López se ha vuelto viral tras enviar un correo electrónico a sus estudiantes para anunciarles que no tendrán tareas durante la semana del esperado estreno de Grand Theft Auto VI.

El instructor, que tenía la misma edad que sus alumnos cuando se lanzó la edición anterior en 2013, también retrasó un examen del 23 al 30 de noviembre para que los jóvenes puedan organizarse mejor.

Aunque exigió un mayor esfuerzo la semana previa para adelantar temario, su iniciativa ha generado numerosas reacciones positivas en las redes sociales.

Por el estreno de GTA 6, profesor español suspende tareas y pospone examen

El profesor español Juan Miguel López envió un correo electrónico a sus estudiantes notificándoles que durante la semana de lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) no tendrían tareas, trabajos ni entregas de su asignatura.

Profesor suspende tareas y pospone exámenes para que sus alumnos disfruten GTA 6 (@Indie5051 / X )

Además, modificó el calendario escolar y pospuso un examen programado para el 23 de noviembre hasta el 30 de noviembre, otorgándoles mayor libertad de tiempo.

En su mensaje, el docente explicó que cuando se lanzó GTA V en 2013, él tenía una edad similar a la de sus alumnos y recordaba la enorme ilusión de llegar a casa para jugar y comentarlo con sus amigos.

Por esa razón, quiso tener un gesto de empatía para que sus estudiantes pudieran vivir ese hito cultural sin la presión de los deberes escolares.

Para poder conceder este beneficio, el docente exigió una carga de trabajo superior a la habitual en la semana previa a fin de adelantar contenidos de la materia.

También avisó a la clase que tras la semana del estreno deberían volver a apretar el ritmo académico, pidiéndoles disfrutar con responsabilidad y compaginar el juego con sus obligaciones escolares.

El correo del profesor fue difundido en la red social X, lo que provocó que la historia se hiciera viral y recibiera miles de comentarios elogiando la empatía del docente hacia sus estudiantes.

Esto es lo que se sabe sobre el estreno de GTA 6

Grand Theft Auto VI se estrena oficialmente el jueves 19 de noviembre de 2026, tras 13 años de espera desde el estreno de GTA V en 2013.

En México, el videojuego se desbloqueará a las 12:00 a. m. (medianoche) de esa misma fecha.

Llegará de inicio exclusivamente a consolas de nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S, tanto en tiendas digitales como en formato físico (cuya caja no incluirá disco). La versión para PC aún no tiene una fecha confirmada por Rockstar Games.

La descarga anticipada ya se encuentra habilitada para las reservas digitales y requiere un espacio mínimo de 212 GB libres en la consola.

En la Xbox Store, la Edición Estándar cuesta $1,499 MXN y la Ultimate Edition $1,879 MXN, mientras que en la PlayStation Store se maneja un precio base de 99.99 dólares.

Grand theft auto 6. (Especial)

La narrativa se ubica en Vice City, dentro del estado ficticio de Leonida (inspirado en Florida), y sigue a la pareja de criminales Jason Duval y Lucia Caminos tras un atraco bancario fallido.

Contará con temas musicales de artistas como Travis Scott, Cardi B, Keith Richards y CA7RIEL & Paco Amoroso. Asimismo, se proyecta que el modo Online del juego llegará en 2027.