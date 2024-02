Aprovechando la creciente popularidad de la serie animada, Ubisoft nos trae Invincible: Guarding the Globe, un juego móvil basado en la fraquicia.

Como podrás imaginar, Invincible: Guarding the Globe cumple con todos los requisitos de los juegos de este género/plataforma.

De hecho hace muy poco por salirse de la fórmula establecida; sin embargo, logra engancharte debido a que es muy fácil de entender y usa muy bien los elementos de cómic y la serie.

Siendo un complemento perfecto para todos los fans nuevo y viejos, de la obra de Robert Kirkman.

Invincible: Guarding the Globe (Ubisoft)

¿Cómo es Invincible: Guarding the Globe?

Invincible: Guarding the Globe es en términos simples un RPG táctico móvil, donde usas a los personajes de la serie y el cómic para combatir una invasión extraterrestre.

No obstante, Invincible: Guarding the Globe sólo tiene de “RPG” el concepto, pues en las batallas no haces nada en realidad, toda la gestión de personajes se hace previo a los combates.

Así en el apartado dedicado a los héroes es donde les pones su equipamiento y los subes de nivel; la única acción en tiempo real que haces es usar las habilidades especiales de los personajes.

Ahora bien, subir de nivel a tus héroes no es como en otros juegos, aquí necesitas lo recursos que te dan en las misiones de la campaña o en las recompensas de las misiones.

Invincible: Guarding the Globe (Ubisoft)

También hay una serie de operaciones especiales donde puedes mandar a algunos miembros de tu equipo para que consigan ciertos objetos raros; como imaginarás, mientras hacen eso no lo tendrás disponibles en batalla.

Una vez que tengas los suficientes, podrás acceder a un nuevo nivel; además en esas mismas recompensas puedes obtener equipo para mejorar las estadísticas de los miembros de tu equipo.

Por otra parte, los personajes no se unirán a ti de manera automática, tendrás que comprarlos en la tienda del juego al obtener un boleto especial.

Ese boleto también que consigue en la campaña de Invincible: Guarding the Globe, cada que ganas una cantidad determinada de batallas.

Invincible: Guarding the Globe (Ubisoft)

Obviamente, si quieres ir más rápido en el progreso puedes comprar los elementos necesarios con dinero real.

Estas microtransacciones no son ni peores ni mejores que en otros juegos, pues tienen la misma base; si has probado otros interactivos móviles verás que son prácticamente iguales.

A mencionar que la obra promete eventos especiales y un modo multijugador cooperativo; pero al momento de hacer esta reseña, ninguno de estos apartados estaba disponible.

¿Cómo se ve Invincible: Guarding the Globe?

Invincible: Guarding the Globe tiene una estética bastante agradable, apelando principalmente a los diseños de la serie animada.

Se ve que Ubisoft le puso especial atención a dicho aspecto de Invincible: Guarding the Globe; aunque tampoco es nada del otro mundo.

Podemos decir que es lo mínimo que se espera de un juego móvil en este momento, donde los dispositivos tienen una potencia similar a plataformas dedicadas de no más de una o dos generaciones pasadas.

Aunque los fans disfrutarán mucho el tener a los personajes en la palma de su mano, mientras derrotan a los villanos que quieren invadir la Tierra.

Invincible: Guarding the Globe (Ubisoft)

De hecho, consideramos que ese es un gran punto a favor, pues en lugar de apelar a personajes “originales”, nos dieron a los clásicos que ya se han hecho famosos en televisión.

Respetando los diseños de la serie animada; aunque esto podría molestar a los puristas del cómic original, en realidad no es nada que afecte la experiencia.

En lo que respecta al aspecto sonoro de Invincible: Guarding the Globe, digamos que es cumplidor.

Aprovecha muy bien las capacidades de smartphones de gama media, sin hacer alarde de grandes efectos, como sucede en el aspecto visual.

Invincible: Guarding the Globe (Ubisoft)

Eso sí, no esperes voces, pues el juego recurre a imágenes estáticas y texto para comunicarte toda la información en general.

¿Vale la pena Invincible: Guarding the Globe?

A menos que seas un gran fan de la serie o los cómics, Invincible: Guarding the Globe no ofrece nada que no puedas encontrar en otros juegos móviles.

Invincible: Guarding the Globe es un juego que no requiere mucha dedicación, pues casi todo lo hace en automático; aunque no por eso es menos divertido.

Si quires ponerte en tono con la nueva temporada, estamos casi seguros que esta obra te agradará bastante.

Ahora que si no eres un seguidor del show de Prime Video o no te gustan los juegos móviles, aquí no encontrarás nada relevante.