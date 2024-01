Para nadie es secreto que Ubisoft está en una mala racha desde hace ya varios años; de ahí que hubiera cierto temor con Prince of Persia: The Lost Crown.

Pues antes de la llegada de Prince of Persia: The Lost Crown, tuvimos cancelaciones, retrasos y malas ventas en diversos juegos de la desarrolladora (incluido el remake de Prince of Persia: The Sands of Time).

Esto en parte se debió a que Ubisoft se aferró a una única fórmula de juego de mundo abierto que aplicó en prácticamente todas sus obras, al grado que parecían genéricas y repetitivas.

Nosotros ya pudimos jugar el título y a continuación te diremos si podría revivir la antigua gloria del estudio, o acabará por hundirlos más.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

¿De qué trata Prince of Persia: The Lost Crown?

La historia de Prince of Persia: The Lost Crown es “particular”, por decirlo así; aunque tiene elementos interesantes y ocupa mucho de la cultura persa, la realidad es que la sientes un tanto de relleno.

Esto se debe a la manera en que se aborda la trama de Prince of Persia: The Lost Crown, pues no es del todo líneal y le da más importancia al gameplay que a la narración.

Haciendo que esta sea algo plana y con bajos valores de producción (no hay grandes cinemáticas y los diálogos, aunque cuentan con voces, se dan con imágenes estáticas).

Aún así, los fans de la mitología de Medio Oriente, así como de la versión clásica de la saga, quedarán satisfechos con el relato.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

Este nos cuenta la aventura de Sargon, uno de lo Inmortales del ejército persa, el cual parte con sus compañeros al rescate del príncipe que ha sido raptado por un traidor.

Sin embargo su tarea no es fácil, pues el príncipe ha sido llevado a una antigua ciudad en la montaña, con una estructura laberíntica y donde el tiempo parece haber sido alterado.

Será aquí donde Sargon descubrirá que hay más detrás del secuestro del príncipe, así como la verdad del Imperio Persa y su larga tradición.

A pesar de esta descripción, al final te queda la sensación que la trama de Prince of Persia: The Lost Crown es una mera excusa para explorar el mapa, resolver acertijos y matar a todo lo que se mueva.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

Lo cual puede entenderse, pues no es aquí donde Prince of Persia: The Lost Crown brilla de verdad.

¿Cómo se juega Prince of Persia: The Lost Crown?

Lo débil que es la narrativa de Prince of Persia: The Lost Crown, se compensa con uno de los mejores gameplays de un juego de Ubisoft de los últimos tiempos.

Con Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft por fin sale de su zona de confort y nos da un juego adictivo en sus mecánicas, con un buen apartado en la exploración y gran reto.

El juego te da unas mecánicas básicas de ataque, defensa y esquiva, estas las irás mejorando conforme vayas avanzando en tu aventura, hasta tener una amplia gama de habilidades.

Sin embargo, la obtención y mejoramiento de estas dependen estrictamente de tu capacidad; el juego avanza a tu ritmo, ya que todo esta ligado a la exploración.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

Entre más caminos alternos tomes en tu aventura, mayores serán las recompensas que obtengas; claro que esto implica superar obstáculos más difíciles, como un jefe poderoso o un acertijo mortal.

El mapa de Prince of Persia: The Lost Crown está tan bien armado, que en más de una ocasión tomaras una ruta alterna, sólo para ver lo que te encuentras, dejando un poco de lado la historia principal.

Aunque al principio parece que tendrás que hacer largos recorridos cada que quieras volver a una zona importante, el juego te da puntos de viaje rápido en partes estratégicas que hacen más agradable la exploración.

En cuanto al control de Prince of Persia: The Lost Crown, este responde bastante bien, cosa que se agradece pues el juego requiere que todo sea fluido debido a las miles de trampas y diversidad de enemigos.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

Hablando de enemigos, el combate es bastante profundo, ya que no se trata sólo de golpear, tienes que saber cuándo esquivar, saltar y poner defensa.

Sin olvidar las habilidades mágicas con las que cuentas y los extras que puedes sumar al equiparte amuletos con efectos diferentes.

Toma en cuenta que si bien el título no es imposible, sí tiene un muy buen nivel de dificultad; si no dominas lo básico es posible que mueras en reiteradas ocasiones.

Por el contrario, si logras adaptarte al estilo de juego, podrás avanzar incluso sin requerir de las mejoras de salud, ataque o magia.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

En otras palabras, más allá de su reto base, Prince of Persia: The Lost Crown te permite hacer tu recorrido tan fácil o difícil como te plazca.

Otra cosa a mencionar es que puedes tomar misiones secundarias, que van desde obtener un mineral especial, hasta encontrar guerreros élite y derrotarlos.

Como imaginarás, estas misiones de Prince of Persia: The Lost Crown, te servirán mucho, pues te darán o nuevas habilidades o un ítem especial o una buena cantidad de dinero para comprar cosas en la tienda.

¿Cómo se ve Prince of Persia: The Lost Crown?

Prince of Persia: The Lost Crown tiene un estilo visual muy agradable, apelando a una estética caricaturesca que empata muy bien con la trama y gameplay.

Asimismo los diseños de personajes de Prince of Persia: The Lost Crown están bien hechos, manteniendo cierto realismo y al mismo tiempo exagerando algunas cosas.

Como ya mencionamos el mapa tiene una buena construcción y todos los escenarios lucen perfectamente armados.

Además de contar con un gran colorido y adornos que los dotan de personalidad propia, haciéndolos distinguibles los unos de los otros y ofreciendo variedad.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

En cuanto a las cinemáticas, si bien son pocas y sin gran elocuencia visual, no significa que sean malas; cumplen muy bien su cometido narrativo.

Dicho sea de paso, no debemos de olvidar los cortes dramáticos cada que haces un counter en Prince of Persia: The Lost Crown.

En ciertos momentos, cuando logras una defensa perfecta, habrá una mini secuencia de Sargon dando un golpe mortal, que llega a ser muy vistoso.

Pasando al audio de Prince of Persia: The Lost Crown, este es un tanto irregular. Mientras que efectos y voces encajan perfectamente, la música es meramente anecdótica.

Prince of Persia: The Lost Crown (Ubisoft)

De hecho habrá ocasiones en que se te olvide que el juego está musicalizado, ya sea porque las melodías suenan muy bajo o son intrascendentes.

Por otra parte, un punt a favor son las voces, ya que cuenta con soporte para varios idiomas, incluido el persa. Actores y actrices en cada uno de estos lenguajes hacen un trabajo excelente.

¿Vale la pena Prince of Persia: The Lost Crown?

Mucha gente se ha alejado de los juegos de Ubisoft por su poca variedad; sin embargo, Prince of Persia: The Lost Crown es esa gran excepción.

Prince of Persia: The Lost Crown es un juego que olvida todas las fórmulas genéricas para darnos algo novedoso y divertido, en términos del estudio.

No sólo eso, sino que trae de regreso una franquicia que parecía estaba destinada al ostracismo; pero que sorprende mostrándose en gran forma.

Te guste o no Ubisoft, este es un juego al que le debes de dar una oportunidad, siendo una excelente manera de iniciar el año.