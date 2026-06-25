Por fin, luego de mucha espera y retrasos, Rockstar confirmó el precio de GTA VI en México, así como su lanzamiento el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X/S, además de dar todos los detalles de la preventa.

Si eres de las muchas personas que están esperando el juego, a continuación te daremos toda la información al respecto.

Grand theft auto 6. (Especial)

¿Cuál será el precio de GTA VI en México?

De momento, no hay un precio de GTA VI en México, este se descubrirá al momento de la preventa. Sin embargo te podemos dar un posible costo de acuerdo a los datos que tenemos.

Dadas las cifras anteriores, el posible precio de GTA VI en México sería el siguiente:

Grand Theft Auto VI estándar: 79.99 dólares - 2,200 a 2,500 pesos

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition: 99.99 dólares - alrededor de 3 mil pesos

Esto debido a que juegos con precios similares llegan a costar eso tanto en PS5 como en Xbox Series X/S, que es donde estará disponible la obra de Rockstar.

Es posible que haya ligeras variaciones de precio entre la tienda de PS5 y la de Xbox, pues la primera maneja todo en dólares y la otra en pesos; pero no se saldría del promedio mencionado.

GTA VI (Rockstar)

Preventa de GTA VI en México

De acuerdo con la información de Rockstar, GTA VI en México y el resto del mundo estará disponible para preventa a las 12:00 a.m. de este 25 de junio para PS5 y Xbox Series X/S.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition contará con acceso a una colección de vehículos premium, armas y equipo. Además, quienes reserven cualquiera de las dos versiones antes del 20 de noviembre recibirán el Pack Vintage Vice City.

Junto a eso, quienes lo compren en PS5 recibirán un mes gratis de GTA+ canjeable, en las dos versiones del juego.

Los jugadores que aparten la versión digital podrán iniciar la descarga el 12 de noviembre en PS5 y Xbox Series X/S.

La versión física no tendrá disco, vendrá con un código y estará disponible a partir del 12 de noviembre para permitir la descarga anticipada.