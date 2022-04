Aunque ‘League of Legends’ es uno de los juegos más populares de los últimos 10 años; sus fans no son muy bien vistos en general, cosa que comprobó un gamer en Tinder.

Resulta que Nathan Edmonds entró en la red de citas, consiguiendo varios matches en Tinder, todo iba bien hasta que probó el apartado “pasión” añadiendo a ‘League of Legends’.

Casi de manera inmediata, Nathan Edmonds vio como todos sus matches en Tinder desaparecían; como no hizo otra cosa en su perfil, responsabilizó a ‘League of Legends’ por esta debacle.

League of Legends Tinder (@NathanEdmonds)

Se podrían pensar que la gente en Tinder tiene un prejuicio contra los videojuegos; pero Nathan Edmonds señala que desde antes de agregar ‘League of Legends’, declaró que le gustaban los interactivos.

De hecho en profesión puso que trabaja en Marketing de Esports en Hitmaker; de hecho en descripción afirma que es un “nerd trabajando en esports”, aún así conseguía matches.

Al parecer el problema no es con Nathan Edmonds, sino ‘League of Legends’, título que parece no ser del agrado de muchas persona.

¿Por qué ‘League of Legends’ afectó los matches de Nathan Edmonds en Tinder?

A muchas personas les ha resultado curioso que Nathan Edmonds haya perdido todos sus matches en Tinder luego de poner ‘League of Legends’, a pesar de que ya se sabía que trabaja y le gustan los videojuegos.

La razón se debería al estigma que carga ‘League of Legends’ entre la comunidad gamer y el público en general, el cual es visto como un título sumamente tóxico.

No tanto por ‘League of Legends’ en sí mismo, sino por los varios fans del juego, que son conocidos por ser bastante hostiles e intolerantes con la demás personas, sobretodo con novatos y mujeres.

League of Legends (Riot Games)

Ha habido varios reportes de la comunidad de ‘League of Legends’ como una de las más tóxicas de los videojuegos, donde constantemente se dan acosos, bullying e incluso se viola la privacidad de otros.

La propia Riot Games, creadores de ‘League of Legends’, han reconocido esto, señalando que constantemente trabajan en maneras de hacer más amigable en ambiente.

Sin embargo, hasta ahora todo ha resultado en vano, al grado que la desarrolladora tuvo que eliminar el chat de voz general para atacar el problema.

Así, cualquiera que diga que le gusta ‘League of Legends’, aunque no sea parte de ese extremo tóxico, es estigmatizado por todos estos antecedentes; cosa que comprobó Nathan Edmonds en Tinder.

Con información de The Gamer.