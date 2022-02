Paramount+ producirá serie sobre ‘League of Legends’ y los esports; de acuerdo con la productora, será una obra de ficción cómica, con algunos toques de documentala.

Esta serie de Paramount+, se llamará ‘Players’ y se enfocará en un equipo ficticio de ‘League of Legends’ en su búsqueda por convertirse en el mejor del mundo ganando el campeonato de Worlds.

Paramount+ contará con la ayuda de CBS, Funny Or Die y Riot Games (creadores ‘League of Legends’) en la producción; el proyecto se estrenará en 2022 y revelaron la primera imagen.

Paramount+ espera que ‘Players’ tenga un buen recibimiento, principalmente por la popularidad de ‘League of Legends’ en todo el mundo, así como el ascenso de los esports como entretenimiento global.

No obstante, Paramount+ no quiso compartir más detalles del proyecto de ‘League of Legends’, de igual manera Riot Games no ha mencionado nada al respecto.

Como en otras ocasiones, tendremos que esperar a que Paramount+ de más información al respecto, como el elenco de la obra y si esta llegará a todas las regiones o sólo a territorios escogidos.

Paramount+ aprovechará el reciente éxito de ‘League of Legends’

La elección de ‘League of Legends’ como tema de ‘Players’ de Paramount+ no es coincidencia, la plataforma quiere aprovechar el actual empuje que tiene el juego de Riot Games.

Y es que gracias a ‘Arcane’, ‘League of Legends’ ha salido del nicho donde se había mantenido más de 10 años, volviéndose una franquicia más conocida, y que la puso en la mira de Paramount+.

Claro que habrá diferencias sustanciales con ‘Arcane’; mientras esta explora la mitología de ‘League of Legends’, el show de Paramount+ abordará el tema competitivo, que es muy importante para Riot.

Con la serie de Paramount+ se buscaría un efecto similar a ‘Arcane’; sacar del nicho a la escena competitiva de ‘League of Legends’, para que se vuelva algo de mayor relevancia.

Si bien los esports de ‘League of Legends’ tienen grandes audiencias, aún son vistos como entretenimiento de baja categoría en varias partes del mundo, como América Latina.

Si la serie de Paramount+ tiene éxito, podríamos ver un boom por los esports en poco tiempo, principalmente aquellos relacionados a ‘League of Legends’.

