Demon Slayer: Castillo Infinito se convierte en la película de anime más taquillera de la historia, superando su propio récord.
Y es que la nueva entrega de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Castillo Infinito, logró superar su récord que había logrado con El Tren Infinito en 2020.
Demon Slayer: Castillo Infinito es la película más taquillera de anime en la historia
Kimetsu no Yaiba se ha convertido en todo un fenómeno mundial, demostrándolo con su más reciente película Demon Slayer: Castillo Infinito.
Pues se reportó que Demon Slayer: Castillo Infinito se convirtió oficialmente en la película de anime más taquillera de la historia al lograr superar su propio récord.
Pues Kimetsu no Yaiba alcanzó en 2020 con El Tren Infinito una recaudación de 506 millones de dólares, es decir 9 mil 320 millones 145 mil 560 pesos.
De acuerdo con las cifras oficiales, Demon Slayer: Castillo Infinito recaudó a nivel mundial 555 millones de dólares, es decir 10 mil 222 millones 689 mil 300 pesos.
La nueva película de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Castillo Infinito, arrasó en taquillas de Japón, América, Europa y se espera que próximamente se estrene en China.
En mercados como Alemania y Francia, Demon Slayer: Castillo Infinito debutó con récords históricos para una película de anime; en México y Reino Unido, se han convertido en los países que más han contribuido al éxito de Kimetsu no Yaiba.
Cabe recordar que Demon Slayer: Castillo Infinito es solo la primera parte de la trilogía de películas que llevarán al final el anime estrenado en 2019.
También se reveló que gracias al éxito de Demon Slayer: Castillo Infinito, ahora la película de Kimetsu no Yaiba es la novena película más taquillera del 2025, superando a Los 4 Fantásticos de Marvel.