No hay quien pare a Demon Slayer: Castillo infinito. Por segunda semana consecutiva, se alza con el primer lugar en la taquilla mundial, destrozando ahora a Him y El gran viaje de tu vida.

Además, Demon Slayer: Castillo infinito le da la despedida a Atrapado Robando, la cual fue una decepción en taquilla, a pesar de la dirección de Darren Aronofsky.

Demon Slayer: Castillo infinito sigue reinando por segunda semana

El fenómeno de Demon Slayer: Castillo infinito es impresionante. En su segunda semana ya tiene 10 mil millones de pesos en todo el mundo, asegurando el primer lugar nuevamente en la taquilla mundial.

Demon Slayer: Castillo infinito podría convertirse en la película con mayores ingresos del año, esto gracias a su presupuesto ya revelado de 368 millones de pesos.

Si bien otras películas han cruzado los 20 mil millones de pesos, sus presupuestos inflados hacen que su recaudación se reduzca, mientras que con la aventura de Tanjiro, las cosas son diferentes debido a su bajo costo.

Habrá que ver si a los cazadores de demonios les alcanza el impulso para una semana más en primer lugar, toda vez que no hay estrenos fuertes en lo que queda de septiembre.

Demon Slayer: Castillo Infinito (Ufotable)

Him y El gran viaje de tu vida colapsan ante Demon Slayer: Castillo infinito

Los dos grandes estrenos de la semana, Him y El gran viaje de tu vida, no pudieron hacer nada ante Demon Slayer: Castillo infinito.

Him consiguió 239 millones de pesos , un fracaso si se toma en cuenta su presupuesto de 496 millones de pesos; aunque la película aún no se estrena en varios territorios.

Mientras que El gran viaje de tu vida es la gran decepción de la semana en taquillas mundiales.

Con 147 millones de pesos de recaudación, con un presupuesto también de 496 millones de pesos.

Ninguna de estas películas, aunque de géneros diferentes, lograron captar la atención del público; de ahí que muchos hayan preferido darle una segunda vuelta al anime de Ufotable.

El gran viaje de tu vida (Sony)

Atrapado Robando se despide ante el embate de Demon Slayer: Castillo infinito

Finalmente, la película que sale de cartelera esta semana, ante la dominación de Demon Slayer: Castillo infinito, es Atrapado Robando de Darren Aronofsky, siendo uno de los grandes fracasos del año.

Atrapado Robando comienza a salir de los cines con una pobre taquilla 496 millones de pesos, de un presupuesto de 736 millones de pesos.

Aunque la película ha sido catalogada por la crítica como un experimento interesante del director, al público en general no le convenció, debido al cambio en el estilo del mismo.

Curiosamente, su distribuidora, Sony Pictures, no está muy preocupada por este fracaso, pues ellos también distribuyen Demon Slayer: Castillo infinito, que cubriría todas las pérdidas.