Tras la salida de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito, ahora lanzaron una colaboración con Spotify.

Pues se reveló que con la app de Spotify, ahora podrás saber qué personaje de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba eres, y te decimos cómo obtenerlo paso a paso.

Así puedes obtener tu personaje de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Spotify

Tal y como se dijo, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha lanzado una colaboración con Spotify.

En esta colaboración no solo podrás escuchar toda la playlist de la película de El Castillo Infinito y todos los arcos del anime, sino que también podrás obtener un personaje que te define con tan solo hacer estos pasos:

Entra a Spotify desde tu celular o dispositivo móvil Abre la playlist de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Spotify Da click en el enlace que aparece arriba de la playlist de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Spotify Saldrá una animación de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: El Castillo Infinito y el logo de Spotify cambiará simulando el ojo de un demonio Después de “entrar” al Castillo Infinito de Muzan Kibotsuji, Spotify te revelará una tarjeta de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba revelando tu personaje Puedes compartir esta postal de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba de Spotify en tus redes sociales

Entre los personajes disponibles en esta nueva colaboración de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba x Spotify, pueden salirte los personajes de los Pilares del Cuerpo de Cazadores de Demonios o los propios demonios como Muzan o Lunas Superiores.

Cabe mencionar que actualmente, Demon Slayer: El Castillo Infinito lidera las taquillas a nivel internacional.