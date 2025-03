Daredevil: Born Again es una de las series más esperadas a estrenar de Marvel en Disney+, y este 4 de marzo por fin llegará a la plataforma pero ¿realmente vale la pena? Te lo contamos en nuestra reseña de 7 puntos.

Tal y como se reveló, Daredevil: Born Again es la nueva serie de Marvel que llega a Disney+ tras un tortuoso camino desde sus filas en Netflix.

Además del regreso de derechos a Marvel y ahora, con expectativas hasta los cielos por parte de los fans pero ¿logra cumplirlas?

La respuesta corta es sí, y Daredevil: Born Again tiene un regreso oscuro con el que seguramente los fans se deleitarán y recordarán los inicios de la serie en 2015 y hasta su cancelación en 2018.

Y es precisamente gracias a los fans que ahora Daredevil: Born Again puede ser disfrutada en Disney+, y te contamos porqué verla y qué esperar en esta reseña de 7 puntos:

Daredevil: Born Again tiene un brillante regreso con los actores originales

Muchos tenían la duda de si en Daredevil: Born Again tendría la esencia que caracterizó a la serie de Netflix en 2015, y la respuesta es sí, completamente.

Pues en Daredevil: Born Again, desde un principio nos deja disfrutar el regreso de los actores originales que estuvieron involucrados con el desarrollo de los personajes del héroe de Marvel.

Charlie Cox de 42 años de edad, Deborah Ann Woll de 40 años y Elden Henson de 47 años de edad, hacen nuevamente a sus papeles brillar en regresarnos un anhelado reencuentro entre los amigos originales de la serie.

Por lo que la nostalgia de invade desde el primer momento en que basa a estos tres actores, tomar las riendas de la nueva serie de Disney+: Daredevil: Born Again.

Sin embargo, esta nueva serie no da tregua momentos tranquilos en Daredevil: Born Again, pues desde el principio del capítulo 1, la secuencias de acción toma las riendas completamente en pantalla.

Lo cual trae de regreso al diablo de Hell’s Kitchen que muchos extrañaban, y lo hace en su máximo esplendor.

Pero como algunos ya saben o esperan, ya que Daredevil: Born Again está basado en el cómic del mismo nombre, hay un suceso que cambiará la forma de ver el mundo para Matthew Murdock.

Daredevil: Born Again (Giovanni Rufino/Marvel)

La serie de Daredevil: Born Again regresa con la misma brutalidad que se caracterizó en Netflix

Continuando con la serie de Daredevil: Born Again, esta trae de regreso la brutalidad que se esperaba tuviera desde su anuncio, y con la que siempre se caracterizó en Netflix.

Pues aunque ha cambiado de casa productora, eso no impide que las escenas de acción, la sangre y las peleas se midan en absoluto; pues este era un miedo generalizado por todos los fans de Daredevil.

Sin embargo no se han guardado absolutamente nada siendo así Daredevil: Born Again una digna sucesora de la serie de Netflix, y que de hecho no no se siente como una nueva serie, sino como una continuación de las temporadas anteriores.

Daredevil: Born Again introduce a nuevos personajes y una nueva trama que, aunque ha sido repetida en algunos momentos de la vida de Matt Murdock, funciona perfectamente para el punto de quiebre del personaje.

Por lo que en los dos primeros episodios, puedes estar seguro que los golpes, la sangre y el salvajismo con el que siempre se manejó a esta serie, están de regreso más vivos que nunca en Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again estrena su primer tráiler (Marvel Studios)

Daredevil: Born Again no se anda con medias tintas y desde el principio, impactará a todos

Como ya se reveló, la serie de Daredevil: Born Again no se queda con ganas de nada, y es un movimiento interesante para Disney, quien ha estado acostumbrado a mermar la violencia entre las filas de sus superhéroes y villanos.

Pues es sabido que sus series y películas siempre las ha dejado más como un producto disfrutable para todas las audiencias y en familia.

Pero en el caso de Daredevil: Born Again, la violencia, el salvajismo y la brutalidad es el eje principal que lo caracteriza y que no desperdiciaron en absoluto.

Lo cual hace a todos los que vean Daredevil: Born Again puedaN sentir la brutalidad de las calles de Nueva York en los huesos.

Y que con cada minuto que pase en los capítulos, se emocionen por descubrir el nuevo camino que tomará Matt Murdock tras otro evento canónico en Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again (Giovanni Rufino/Daredevil: Born Again)

Cada capítulo de Daredevil: Born Again te deja enganchado con más

Como ya se dijo, cada capítulo de Daredevil: Born Again es más intenso que el otro, y al principio se puede llegar a sentir un poco repetitivo más no lento.

Pues desde el minuto uno en Daredevil: Born Again hay acción y los planos secuencias con los que nos hemos acostumbrado a ver a este personaje cuando da sus brutales palizas.

Envolviéndote en una esfera de corrupción, expectativa y conspiración, La nueva serie de Disney, Daredevil: Born Again te deja enganchado para saber cómo resultaron los hechos.

Nada que ver con la presentación que tuvo Daredevil en She Hulk, con el que nada más se utilizó como relleno y con el cual los fans se sintieron decepcionados de su participación.

En Daredevil: Born Again, Matt Murdock toma las riendas de su protagonismo y lo hace brillar, en gran parte gracias a la espectacular actuación de Charlie Cox y al cariño que le ha guardado a través de los años.

Daredevil: Born Again (Marvel Studios)

La introducción de los nuevos personajes en Daredevil: Born Again, es brillante

Desde que se reveló que habría una nueva serie en Disney sobre Daredevil, se dieron a conocer que habría una introducción de varios personajes de Marvel, específicamente lo hacen en el segundo capítulo.

Y se hace la presentación de White Tiger, el cual ya había generado mucha expectativa desde que se anunció su debut en Marvel en Daredevil: Born Again.

Con él en las filas de los vigilantes, Matt Murdock tendrá que lidiar con él pero en su forma de abogado, lo cual hace de su brillante introducción, pues te deja con ganas de saber quién es, cómo se hizo vigilante y qué es lo que lo motiva.

Siendo una especie de reflejo para el propio Matt Murdock y su doble vida como Daredevil, quien aparentemente se ha retirado.

Además de que existe un nuevo interés amoroso en la vida de Matt Murdock, que aunque al principio parece no tener tanta importancia, se revela que en realidad será una pieza clave para el desarrollo de la trama de Daredevil: Born Again.

Especialmente para estos primeros nueve capítulos de la primera temporada de Daredevil: Born Again que llegará este 4 de marzo a Disney+.

Daredevil: Born Again (Marvel Television)

Las referencias hacia la serie original, la hacen completamente canon en Daredevil: Born Again

Como ya se reveló, Daredevil: Born Again no es reinicio ni nada por el estilo, sino más bien es una continuación de las tres primeras temporadas de la serie de Netflix.

Es decir que hace canon los hechos plasmados en la serie que se emitió del 2015 al 2018, sin mencionar la serie corta de Defenders.

Incluso se especula en redes sociales que algunos de los personajes que salieron en esta serie corta de Defendes, podrían regresar para la segunda temporada de Daredevil: Born Again, lo cual sería una sorpresa para todos los fans.

También durante el progreso de Daredevil: Born Again se hacen menciones sobre los hechos pasados en las temporadas anteriores.

Tales como el encarcelamiento de Kingpin, el enfrentamiento legal entre Matt Murdock y Wilson Fisk; además del atentado que sufrió este último en la serie de Echo.

Además, se revela la existencia de otros vigilantes como Spider-Man, White Tiger y el deseo de la ciudad de Nueva York de enlistar y revelar las identidades de estos vigilantes,

Y ahora Wilson Fisk es el alcalde de Nueva York, la legislación sobre los superhéroes continuará, algo de lo que ya se ha hecho mención en la película de los Vengadores en 2016.

Daredevil: Born Again (Marvel Studios)

Daredevil: Born Again es un digno sucesor de la serie original que los fans disfrutarán

En conclusión, Daredevil: Born Again es un digno sucesor de la serie original de Netflix que los fans seguramente disfrutarán.

Pues Daredevil: Born Again está cargada de intensidad, de referencias, de nostalgia y por supuesto, del regreso de los personajes entrañables con los actores originales de la serie que comenzó todo en 2015.

Eso sin mencionar el manejo de la fotografía y de los planos que nos ofrece Daredevil: Born Again, pues incluso hay referencias visuales que el espectador logrará captar con facilidad.

Por ejemplo, cuando Wilson Fisk asciende a la alcaldía de Nueva York, él está en el grado más alto de su vida y carrera, mientras que por otro lado, Matt Murdock está en una etapa de su vida bastante oscura, sin rumbo, y sin saber quién o que realmente es.

Esto se refleja fácilmente en las imágenes de la cámara, las luces también que lo contrastan y por supuesto los ruidos ambientales y la música que sean escogidos para esta nueva serie de Disney.

Hay otro momento en la serie de Daredevil: Born Again, en donde tras luchar consigo mismo, Matt Murdock se da cuenta que una parte de él siempre será Daredevil, lo cual te hace preguntar si aceptará completamente su oscuridad.

Los dos primeros capítulos de Daredevil: Born Again, llegan a Disney+ este 4 de marzo a partir de las 8 pm, hora Ciudad de México.