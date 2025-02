Tendremos más de SpiderGwen y Gwen Stacy en las series de Marvel, tal y como lo reveló una nueva foto de la joven heroína.

Esta foto presentada por Marvel nos revela tanto el diseño de SpiderGwen, como el de Gwen Stacy, teniendo ciertas diferencias con su versión tradicional.

Pues en lugar de tener un traje completo con su icónica capucha en su faceta heroica, vemos que porta una chamarra de color blanco con elementos negros y rosas.

Aún así, respecta en lo general la apariencia de la joven del universo donde fue Peter Parker el que murió en los brazos de su novia.

Gwen Stacy en Tu amigo y vecino Spider-Man (Marvel)

¿En qué serie de Marvel veremos a Gwen Stacy y SpiderGwen?

Antes de que los fans se emocionen, la foto de Gwen Stacy y SpiderGwen no tiene nada que ver con Beyond the Spider-Verse, la esperada película animada.

Gwen Stacy y SpiderGwen aparecerán con el diseño de la foto en la segunda temporada de Tu amigo y vecino Spider-Man, la serie animada de Marvel en Disney+.

La cual ha tenido un buen recibimiento general por parte de los fans del Hombre Araña, a pesar de que la animación como tal no ha convencido a todos.

No obstante, la historia que fusiona elementos clásicos del personaje con el MCU, ha sido alabada tanto por fans, como por críticos en general.

SpiderGwen en Tu amigo y vecino Spider-Man (Marvel)

¿Cuál será el papel de Gwen Stacy y SpiderGwen en Tu amigo y vecino Spider-Man?

De momento, fuera de la foto de su diseño, Marvel no dio más detalles del papel que tendrá Gwen Stacy y SpiderGwen en Tu amigo y vecino Spider-Man.

Aún así es posible que siga un camino parecido al de sus otras encarnaciones, siendo el interés amoroso de Peter Parker, al mismo tiempo que una heroína de apoyo.

Hay una gran posibilidad que la segunda temporada gire en torno al misterio de SpiderGwen y cómo se relaciona con el Araña y con Peter.

Además, no olvidemos que en el final de Tu amigo y vecino Spider-Man se hace referencia a Venom.

Por lo que Spidey necesitaría toda la ayuda para enfrentar al simbiote.

Tu amigo y vecino Spider-Man (Marvel)

Con información de Marvel