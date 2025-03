Daredevil: Born Again es sin duda la serie de Marvel en Disney+ más esperada en mucho tiempo, pues se trata de una especie de continuación/reboot del show que se publicó en Netflix.

Sin embargo, traer a la vida a Daredevil: Born Again no fue tarea fácil; para saber más de lo que implicó la realización de esta serie, tuvimos la oportunidad de hablar con los productores Justin Benson y Aaron Moorhead.

Quienes nos comentaron que si bien la serie retoma mucho de lo que se vio en Netflix, no es una continuación como tal.

Aunque se traen de regreso a personajes conocidos, se trata más de un nuevo inicio, una nueva historia alrededor de todos estos héroes y villanos conocidos.

Siendo Daredevil: Born Again una combinación de muchos elementos.

Además de la obra preexistente, no podemos olvidar que la trama se inspira en el cómic homónimo de Frank Miller.

Si bien no es una calca de dicha obra secuencial, sí es la base de todo lo que se construyó en esta nueva serie, ahora bajo la estela de Disney+.

Aaron Moorhead, productor de Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again (Marvel Television)

Otra cosa que se tocó en entrevista con Justin Benson y Aaron Moorehead, fue la violencia en Daredevil: Born Again.

Desde el tráiler de Daredevil: Born Again, lo que más llamó la atención fue el nivel de violencia gráfica que maneja, tomando en cuenta que es una serie de Marvel y que será estelar en Disney+.

Justin Benson y Aaron Moorehead señalaron que fue un poco complicado tener esta libertad acerca del tema de la violencia con la serie; sin embargo nunca quitaron el dedo del renglón.

Este nivel de violencia era esencia para el show, pues es parte del mismo personaje, el cual tiene esta faceta agresiva muy marcada.

Además, se quería que Daredevil: Born Again se acercara más a la realidad que otros shows de Marvel, pues se trata de un héroe callejero, alguien sin habilidades más allá de sus sentidos agudizados.

El suavizar el tono habría afectado toda la narrativa del show, rebajando bastante la esencia del alter ego de Matt Murdock.

“La buena noticia es que fuimos impulsados para que el show fuera “a nivel de calle”, real, sangriento y maduro. No hay nada brillante en las consecuencias en el mundo real o en la violencia del mundo real, lo cual es importante de demostrar en shows donde la acción no es bella; la violencia no es bella, es horrible.”

Aaron Moorhead, productor de Daredevil: Born Again.