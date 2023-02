Company of Heroes 3 llega como parte de esa nueva ola de RTS que han inundado los videojuegos en los últimos años, en una especie de segunda era dorada del género.

Y no se trata sólo de un revival para aprovechar la nostalgia de los fans, por lo menos en el caso de Company of Heroes 3, el cual llega renovado en más de un aspecto.

Estamos hablando de uno de los títulos para PC mejor elaborados de este aún inicio de 2023, el cual es adictivo en cada uno de sus modos.

Pues esta obra no sólo piensa en el obligado multiplayer, también nos entrega una de las campañas más sólidas en la historia de la franquicia y los RTS en general.

Company of Heroes 3 (Relic/SEGA)

¿Cómo se juega Company of Heroes 3?

En esencia Company of Heroes 3 no ha cambiado mucho su gameplay con respecto a las anteriores entregas y otros RTS.

Esto quiere decir que en Company of Heroes 3 aún mueves tus unidades en tiempo real, buscando el mejor punto para atacar al adversario, mientras vas ganando territorio y capturando zonas enemigas.

Lo anterior con el fin de obtener más recursos y mejorar (o reabastecer) tus unidades antes del siguiente enfrentamiento.

Vamos, que son mecánicas que se mantienen desde los legendarios títulos de los 80′s y 90′s, que a pesar de los años siguen funcionando bastante bien.

Company of Heroes 3 (Relic/SEGA)

El cambio que nos ofrece el juego de Relic viene en los denominados “pequeños detalles”, pues se agregan algunos elementos que hacen que Company of Heroes 3 se sienta diferente.

En primer lugar tenemos la “Pausa Táctica”, que es un elemento similar al de los RPG por turnos, donde el tiempo se detiene para que puedas armar mejor tu estrategia, retirando o posicionando mejor a los soldados.

Si bien muchos señalaran que esto afecta el dinamismo del juego, la realidad es que es una forma de ayudar a personas que no están tan acostumbradas a la intensidad de los RTS.

Además de que le da una nueva capa de planeación a todas nuestras tácticas. Sumando a esto tenemos los mapas con accidentes orográficos.

Company of Heroes 3 (Relic/SEGA)

En otra palabras, en Company of Heroes 3 podemos subir a montañas y edificios, lo cual nos ayuda a analizar mejor el terreno, así como darnos una ventaja de ataque.

Cuando estemos en terreno alto será más fácil infringir daño al otro, mientras que este sufrirá por la lluvia de balas que desatamos.

Claro, esos “pequeños detalles” también aplican a las facciones (4 en total), cada una con sus propias características, algunas tirando más a la ofensiva, otras de corte más equilibrado y otras con estilo un tanto “ortodoxo”.

Te recomendamos que pruebes cada una de estas para que encuentres la que más se ajuste a tu estilo; aunque los británicos pueden ser un buen punto de partida.

Company of Heroes 3 (Relic/SEGA)

Otras cosas a destacar es que ahora cierto tipo de infantería puede hacer frente a grandes tanques, que estos tienen daño por zona, o que los soldados pueden usar vehículos.

Todo esto hace que a lo largo de las partidas, Company of Heroes 3 se sienta bastante completo y te deje pegado al monitor por varias horas.

¿Cómo es la campaña y el multijugador de Company of Heroes 3?

Primero vayamos con el multijugador de Company of Heroes 3, el cual puede ser de hasta 4 jugadores, ya sea en equipo o todos contra todos.

Aquí no hay nada de sorpresas; pero eso no es malo, pues el multiplayer de Company of Heroes 3 es bastante entretenido y muy bien balanceado.

No importa la facción que tengas, siempre ha una oportunidad de salir avante en contra de tus enemigos, sólo es cuestión de armar a mejor estrategia.

Además las nuevas integraciones como el daño a vehículos, terreno alto, entre otras, hacen que las cosas se vuelvan más interesantes cada que entramos a este modo.

Company of Heroes 3 (Relic/SEGA)

Eso sí, toma en cuenta que cuando juegas contra otras personas, la “pausa táctica” no existe, por lo que deberás de estar siempre alerta de todo lo que sucede a tu alrededor.

Ahora bien, donde si tenemos cambios sustanciales es en la campaña o campañas de Company of Heroes 3.

Decimos campañas porque la gente de Relic desarrolló dos campañas para Company of Heroes 3, una tradicional y otra dinámica.

La primera tiene el estilo que ya todos conocemos, con capítulos definidos y una trama cerrada, que en este caso refiere a las campañas de la Segunda Guerra Mundial.

Company of Heroes 3 (Relic/SEGA)

Es en la segunda campaña donde está lo interesante, pues cuenta con una especie de sistema de decisiones donde el juego se ve afectado por los caminos que vaya eligiendo.

Si bien no se afecta la “trama”, sí tenemos variaciones en la manera en que reaccionan los enemigos, ya sea que decidamos hacer ataques sorpresa, captura de objetivos o una ofensiva total.

El punto de esta campaña de Company of Heroes 3 es que el jugador no sepa lo que puede esperar y piense mejor sus decisiones a la hora de atacar, haciendo esto más cercano a la estrategia militar real.

Estamos seguros que la gran mayoría, además del multiplayer, pasarán varias horas en este nuevo modo para un jugador.

¿Vale la pena Company of Heroes 3?

Company of Heroes 3 es un título que todo amante de los RTS debe de tener en su mira en estos primeros meses del año.

Se trata de una obra digna de la franquicia que mantiene su esencia al mismo tiempo que añade varios aspectos interesantes a la jugabilidad.

Destacamos sobretodo las nuevas campañas de Company of Heroes 3, que le agregan más opciones de juego, sin demeritar el siempre adictivo multijugador.

Algunos podrán no estar de acuerdo con la “pausa táctica”; pero fuera de eso, estamos ante uno de los títulos de mayor calidad de este segundo mes de 2023.