Triangle Strategy es el mejor juego táctico de Square-Enix en bastante tiempo, eso ya lo dijimos cuando salió en Nintendo Switch.

Y ahora que está disponible en PC, no podemos más que reiterar lo anterior; el juego se trata de la mejor experiencia JRTS (si es que eso existe) en este momento.

Ahora bien, la calidad de Triangle Strategy no está a discusión, sino si esta versión es igual, mejor o inferior a la que tuvimos hace unos meses.

Bueno, a continuación te daremos una pequeña interpretación de lo que nos pareció Triangle Strategy en computadora.

Triangle Strategy (Square-Enix)

¿Qué es Triangle Strategy?

Como muchos otros ports, Triangle Strategy es esencialmente igual a su versión de Nintendo Switch, ni la historia ni el gameplay sufrieron grandes cambios.

Triangle Strategy en PC nos lleva nuevamente al momento en que explota el conflicto entre tres reinos diferentes por el control de recursos naturales recién descubiertos.

Metiéndonos de lleno en una trama de intriga medieval, traiciones y mucho, mucho diálogo, pues en Triangle Strategy todas las conversaciones son importantes.

Esto debido a que debes de tomar diversas decisiones que afectarán el flujo de la historia, lo cual es uno de los principales atractivos del juego.

Triangle Strategy (Square-Enix)

Como si esto fuera House of the Dragon, tendrás que jugar un rol político cuando no estés en batalla, convenciendo a magistrados y representantes de apoyar tus objetivos o guiarlos hacía ellos.

Al final los personajes de Triangle Strategy son autónomos y toman su propio camino que puede (o no) coincidir con el tuyo.

Ahora bien, cuando vas al campo de batalla, Triangle Strategy es un RTS tradicional por turnos, con campos cuadriculados, unidades con sus propias características.

Si has jugado un título del género, no vemos problemas con que te adaptes rápidamente a este, pues su cambio de Switch a PC no afectó para nada su esencia.

¿Cómo es Triangle Strategy en PC?

Triangle Strategy en PC tuvo algunas mejoras de rendimiento con respecto a Nintendo Switch, algo evidente y no difícil de lograr tomando en cuenta que la consola no es muy poderosa.

Eso sí, no esperes un lavado de cara masivo; Square-Enix sólo se limitó a mejorar la fluidez en los combates, mejorar un poco el apartado visual y hacer el mapeado correspondiente de los controles.

Así tenemos que Triangle Strategy ahora tiene una tasa de cuadros por segundos más estable y una mejor definición tanto en sus entornos 3D como 2D.

Además de que se adapta muy bien tanto al mando tradicional, como al teclado y mouse, de hecho recomendamos esto último por ser un poco más cómodo.

Triangle Strategy (Square-Enix)

Recordemos que los RTS originalmente eran obras de la PC, que posteriormente fueron adaptadas para las consolas; básicamente Triangle Strategy llega a su plataforma originaria.

Si esperas una revolución mayor en el juego, lamentamos decirte que eso no aplica aquí, Square-Enix sólo hizo lo justo para Triangle Strategy estuviera de manera óptima en PC.

Esto podría decepcionar a algunos; pero nosotros creemos que el juego no necesitaba una reordenación mayor para tener un rendimiento puntual en PC.

¿Vale la pena Triangle Strategy?

Como cualquier port de la plataforma que sea, Triangle Strategy sólo es recomendable para aquellos que no probaron el juego original, en este caso la versión de Switch.

Pues fuera del rendimiento, Triangle Strategy en PC no ofrece nada nuevo para aquellos que ya tuvieron una experiencia previa con la obra, sobretodo si tomamos en cuenta que salió en este mismo 2022.

Ahora que si no posees un Nintendo Switch; pero eres gran fan de los RTS japoneses, te podemos asegurar que Triangle Strategy es una de las mejores obras que encontrarás actualmente.

Triangle Strategy (Square-Enix)

Su historia, sistema de juego y apartado visual será algo que te atrapará desde el primer momento; cuando menos te lo esperes ya habrás pasado horas frente al monitor.

Además de que las mejoras en su desempeño y visuales son bienvenidas para que esta sea la experiencia perfecta de Triangle Strategy en PC.