Este 14 de septiembre se presenta el que podría ser el último State of Play de 2023 por parte de Sony y PlayStation.

De acuerdo a lo que mencionó la propia PlayStation, este State of Play sólo presentará juegos enfocados en desarrolladoras indie y de terceros.

Además de que se mostrarían los estrenos que llegarán al PS5 y PS VR2 en los próximos meses, por lo que podría haber pocas sorpresas en esta ocasión.

Aquí tienes la transmisión en vivo del State of Play de este 14 de septiembre, así como todo los anuncios que se dieron en la presentación.

Avatar: Frontiers of Pandora en el State of Play

Otro que se mostró en el State of Play fue Avatar: Frontiers of Pandora, la gran apuesta de Ubisoft para este 2023.

Pudimos ver más del gameplay, la historia y el diseño del mundo; podemos decir que se ve mucho mejor que lo que se mostró a mediados de año. Llegará el 7 de diciembre.

Ghostrunner II en el State of Play

Ghostrunner II también encontró un especio en el State of Play de septiembre, con un tráiler de gameplay.

En sí se limitó a mostrar la velocidad a la que se jugará el título, así como un poco de los enfrentamientos en tiempo real. Estará disponible en octubre de 2023.

Helldivers 2 en el State of Play

Es tiempo de los multijugador en el State of Play con Helldivers 2, que presentó un poco de su gameplay.

En sí se nos presentó un poco de una partida en tiempo real, donde vimos cómo será la interacción entre jugadores, así como el uso de algunas de las armas.

Baby Steps en el State of Play

Baby Steps se presentó en el State of Play de este 14 de septiembre, siendo un juego un tanto extraño, incluso para el estándar de PlayStation.

Por lo que pudimos ver, manejarás a un personaje con “0″ agilidad, el cual se enfrentará a diversos retos como subir una montaña o tratar de caminar bien. Estará disponible en 2024.

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord en el State of Play

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord estuvo en el State of Play, siendo un juego donde tomarás el papel de un Cazafantasmas para enfrentar a los espectros de Nueva York.

Estará disponible para el PS VR2 el próximo 26 de octubre de 2023.

Resident Evil 4 VR en el State of Play

En el State of Play se presentó oficialmente la versión para PS VR2 de Resident Evil 4.

Esta versión será el juego completo que saliera a inicios de año, aunque con soporte total para el visor de realidad virtual. Llegara en invierno de este 2023.

Resident Evil 4 Separate Ways en el State of Play

Terminando con los anuncios de Capcom en el State of Play de septiembre, se presentó la expansión Resident Evil 4 Separate Ways.

Esta incluirá una nueva campaña para el juego protagonizada por Ada Wong, como se tenía en el título original de PS2. Llagará el 21 de septiembre d 2023.

