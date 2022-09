The DioField Chronicle es uno de los muchos estrenos que tendrá Square-Enix en este fin de año, siendo tal vez el que menos llama la atención.

Pues se trata de un título nuevo y que palidece un poco ante el resto de ofertas JRPG que la misma desarrolladora ofrecerá en los próximos meses de 2022.

No obstante, ese estado de “underdog” hace que The DioField Chronicle sea una grata sorpresa para todo aquél que quiera darle una oportunidad.

The DioField Chronicle (Square-Enix)

Estamos hablando de un juego que logra sostenerse por sí mismo, en casi todos sus apartados; demostrando el por qué Square-Enix decidió apostar por él.

Claro, The DioField Chronicle tiene algunos inconvenientes; pero nada que arruine el paquete completo.

Veamos qué es lo que nos ofrece The DioField Chronicle.

¿De qué trata The DioField Chronicle?

The DioField Chronicle nos lleva al reino de Alletain, el cual se ve en medio de una guerra entre el imperio Trovelt-Schoevian y la alianza Rowetale.

Esto debido a que el continente donde se encuentran, está lleno de un mineral conocido como Jade, el cual posibilita las artes mágicas en ese mundo, además de otras cosas.

Es por ello que el imperio decide hacer una incursión al lugar; sin embargo, no tendrán las cosas fáciles, pues se toparán con el grupo de mercenarios de los Blue Foxes.

Será tu deber, como parte de esta organización, detener todos los avances del imperio, al mismo tiempo que desvelas toda la intriga política que hay detrás del conflicto armado.

The DioField Chronicle (Square-Enix)

Si has visto series como Game of Thrones o House of the Dragon, la historia de The DioField Chronicle te será bastante familiar, llena de reyes, lores y soldados que luchan por una causa; pero no teme intrigar y traicionar.

En ese sentido, el guión de The DioField Chronicle está muy bien armado, atrapándote desde el primer momento; aunque debes de prestar mucha atención, pues es un poco complejo.

Y no ayuda el hecho de que personajes y regiones de The DioField Chronicle tengan nombres bastante complejos, apelando a una genealogía sajona/nórdica.

No obstante, si logras superar esto, verás que The DioField Chronicle tiene una de las historias mejor armadas de la actualidad, por lo menos en lo que se refiere a JRPG.

¿Cómo se juega The DioField Chronicle?

The DioField Chronicle se vende como un RTS de tiempo activo, esto es, tus unidades se moverán y atacarán en tiempo real de acuerdo a tus ordenes, sin esperar su turno.

Esto también aplica para los enemigos, quienes estarán en acción constante en el escenario; aunque The DioField Chronicle también añade ciertos elementos pasivos.

Cada personaje tiene su propio menú de habilidades, con lo que puedes ordenar ciertos ataques especiales, magias o curar a tus unidades; el tiempo se detiene mientras eliges lo más adecuado.

A esto hay que sumar que cada que no estés en el campo de batalla, The DioField Chronicle te dará la oportunidad de mejorar a tus soldados con mejores armas o mejorando en el árbol de habilidades.

The DioField Chronicle (Square-Enix)

Además, dependiendo de tus acciones en el campo de batalla, The DioField Chronicle te dará la opción de desatar un ataque devastador gracias a la aparición de las invocaciones de Final Fantasy.

El punto de todo esto es tener un buen preparamiento para no sufrir en el campo de batalla, pues al ser todo activo, The DioField Chronicle no te dará descanso.

En The DioField Chronicle tienes que estar muy al pendiente de tu equipo, cambiando constantemente de objetivos y de posición para lograr una ventaja.

Esto en entornos lineales y divididos por zonas, donde tendrás unos momentos para armar una estrategia, previo al siguiente enfrentamiento; para finalmente llegar al objetivo, que por lo general es un jefe de turno o una zona para capturar.

Otra cosa a tomar en cuenta en The DioField Chronicle, es que las misiones llegan a tener ciertos requisitos para cumplirse, como capturar X número de zonas, proteger a un aliado, o derrotar en un tiempo límite.

The DioField Chronicle (Square-Enix)

Esto hace que de un momento a otro, The DioField Chronicle tome una complejidad no esperada, con una dificultad que pedirá lo mejor de ti.

Aunque en un primer momento esto es frustrante, al final del día The DioField Chronicle te entrega varias horas de diversión y un gran sentimiento de logro.

¿Qué tal se ve The DioField Chronicle?

The DioField Chronicle se ve bien a secas, no sorprende; pero tampoco disgusta. Se ve a leguas que Square-Enix está tratando a esta obra como una de segundo o tercer grado.

El diseño de personajes de The DioField Chronicle está bien, lo mismo que los modelos, animaciones y efectos visuales; aunque por momentos sí se ven un poco por debajo del estándar esperado si juegas en una consola actual (PS5/Xbox Series).

De igual manera los escenarios de The DioField Chronicle no son nada del otro mundo, de hecho algunos carecen de elementos característicos y pueden llegar a ser repetitivos o genéricos.

The DioField Chronicle (Square-Enix)

Aún así, no es nada que te saque del juego y el excelente gameplay de The DioField Chronicle cubre con creces las carencias de este apartado.

En lo que se refiere al sonido, The DioField Chronicle tiene un gran trabajo en su banda sonora, lo mismo que en las voces en inglés, así como todo el aspecto contextual.

El único problema aquí (para algunos), es que The DioField Chronicle no cuenta con subtítulos en español; si no dominas el inglés o tienes buenas nociones de este, bien podría ser difícil entrar de lleno a la obra.

Sobretodo entender todos los matices de la trama, que como mencionamos, pide que el jugador esté atento a los diálogos.

¿Vale la pena The DioField Chronicle?

The DioField Chronicle vale bastante la pena si eres un amante de la estrategia y los juegos que te reten constantemente.

The DioField Chronicle no da tregua en su gameplay, entregando una de las mejores mecánicas en lo que se refiere a RTS y RPG del momento.

Además de que su historia se enmarca perfectamente en el drama medieval de fantasía que actualmente copa parte del entretenimiento global.

The DioField Chronicle (Square-Enix)

Es cierto que su estética no es la más limpia de la actualidad, y que en ocasiones su dificultad puede ser excesiva.

Pero ese no debería de ser pretexto para alejarte de The DioField Chronicle, pues te perderías de una gran experiencia de este final de 2022.

Te recomendamos darle una oportunidad, es probable que como nosotros, te lleves una agradable sorpresa y al poco tiempo te conviertas en todo un estratega virtual.