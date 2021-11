‘Spider-Man: No Way Home’: Fans aseguran que Sony escondió a Tobey Maguire y Andrew Garfield del segundo tráiler.

A pesar de que el segundo avance de ‘Spider-Man: No Way Home’ no muestra ninguna evidencia real de que pueden aparecer estos actores, los fanáticos del Hombre Araña, aún creen la posibilidad de un spiderverse.

La publicación de un nuevo adelanto de la película de ‘Spider-Man: No Way Home’, ha tenido distintas reacciones entre los usuarios que esperaban con ansias ver a las distintas versiones fílmicas del superhéroe arácnido.

Spider-Man: No Way Home (Sony/Marvel)

No obstante, tanto la ausencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home’, no ha mermado la fe de los seguidores, quienes elaboran teorías.

Esto porque consideran que Marvel y Sony escondieron a estos actores para que aparezcan de manera épica y sorpresiva en la cinta ‘Spider-Man: No Way Home’.

Batalla mostrada en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ sería la pista de que Sony ocultó a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

En redes sociales los usuarios comienzan a especular por qué no vieron a Tobey Maguire y Andrew Garfield en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Algunos internautas creen que la escena de la batalla del tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ con los villanos de los Seis Siniestros sería la prueba de que se escondió a Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Em 1 mês começaremos a receber visitas... de todos os universos. Assista agora ao novo trailer oficial de #HomemAranhaSemVoltaParaCasa, que estreia em 16 de dezembro exclusivamente nos cinemas. Pré-venda disponível a partir de 29 de novembro! pic.twitter.com/Z0SqV7bhrQ — Sony Pictures Brasil (@SonyPicturesBr) November 17, 2021

Esto surgió por el tráiler de Spider-Man no Way Home que publicó la cuenta de Sony Pictures de Brasil, donde muestra al Lagarto ser golpeado por alguien invisible.

Noten que tanto el Lagarto como Electro no se tiran directamente al Spiderman de Tom Holland, por qué se tiran al aire?!🥺🥺🥺🤔🤔 pic.twitter.com/s2Msm0zerT — Roberto Carmona (@Roberto29386791) November 17, 2021

De ahí, muchos fans de Andrew Garfield y Tobey Maguire comenzaron a decir que los actores fueron cubiertos con CGI en el segundo tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’.

DID YOU PEOPLE SAW THIS??? LOOK AT LIZARD pic.twitter.com/tiEAEg3iuv — rogi. (@rogizi) November 17, 2021

Otra de las teorías que ha salido sobre ‘Spider-Man: No Way Home’ es que el Doctor Octopus menciona que Tom Holland no es Peter Parker.

Hecho que deja abierta la posibilidad de que haya alguna referencia o aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Sin embargo, conforme avanzan las semanas y no haya evidencia contundente sobre la inclusión de tres Hombre Araña en ‘Spider-Man: No Way Home’, los fans seguirán con sus especulaciones.