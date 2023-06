Buenas noticias porque Among Us tendrá serie animada para los más fans del videojuego que se hizo viral.

Las adaptaciones de videojuego a la pantalla continúan, y esta vez se reportó que el multijugador online, Among Us, contará con su propia serie de televisión.

De acuerdo Variety, CBS Studios ya está trabajando en el desarrollo de una producción animada de Among US.

Todo esto gracias a que CBS Eye Animation Productions, se asoció con Innersloth- el estudio de videojuegos detrás de “Among Us- para producir la serie.

El propio Innersloth confirmó en su blog la noticia de la serie de Among Us y dejó ver su entusiasmo alrededor del proyecto.

'Among Us' (Innersloth)

¿De qué tratará la serie animada del juego viral, Among Us?

Aunque no hay muchos detalles al respecto, se sabe que la serie animada de Among Us se basará en la premisa del videojuego.

La cual como recordaremos consiste en que los tripulantes de una nave espacial deben identificar al impostor que intenta sabotear el vehículo y matarlos.

El creador de la serie animada de Among Us será Owen Dennis, quien también fungirá como productor ejecutivo junto con:

Forest Willard

Marcus Bromander

Carl Neisser

Chris Prynoski

Shannon Prynoski

Antonio Canobbio

Ben Kalina

Cabe destacar que Owen Dennis es un reconocido director, escritor, e ilustrador, reconocido por su serie El tren infinito (Infinity Train) de 2019.

'Among Us' (Innersloth)

De igual manera, Variety explica que Titmouse, Inc. será el estudio que se encargará de animar la historia de Among Us.

Dicha compañía es conocida en el mundo del entretenimiento audiovisual por las series Big Mouth (2017) y Star Trek: Lower Decks (2020).

Por lo que se espera una buena adaptación de Among Us, un videojuego que saltó a la fama en 2020, pese a ser lanzado en 2018, gracias a los streamers de Twitch que lo popularizaron.

'Among Us' (Innersloth)

¿Cuándo se estrena la serie animada de Among Us?

Todavía no se tiene fecha de estreno oficial para la serie animada del videojuego viral Among Us.

Incluso no se tiene un plataforma de streaming confirmada para emitirse; sin embargo, algunos medios especulan que podría llegar a Paramount+.

De cualquier manera te mantendremos al tanto cuando se revele más detalles.