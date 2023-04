En este momento parece lejano; pero en medio de la pandemia el juego Among Us se volvió todo un fenómeno, provocando una oleada de títulos similares; tal es el caso de West Hunt.

Los vaqueros y villanos del viejo oeste siempre han llamado la atención, tanto en películas, libros; Snail Games aprovechó esto y la fórmula de Among Us para crear West Hunt.

Aquí se recrea esa lucha del sheriff contra los bandoleros, un clásico que no podía quedar fuera de los videojuegos.

Aunque para efectos prácticos, se trata de un título que llega un poco tarde a la fiesta, pues el género no parece que se asentara bastante en el común denominador.

West Hunt (Snail Games)

¿Cómo se juega West Hunt?

West Hunt como tal no tiene una historia, por lo que nos iremos directamente al sistema de juego, que es lo esencial en el título.

En West Hunt tienes 2 bandos, el del sheriff y el de los ladrones, todo ambientado en un pueblito del lejano oeste; donde los villanos tendrán que hacer una serie de misiones.

Los retos son muy sencillos; pero se deberán de realizar lo más discreto posible. Las misiones irán desde envenenar el pozo hasta robar municiones.

Todo mientras tratas de confundirte con la multitud de NPC que caminan por el pueblo, una tarea no tan complicada.

West Hunt (Snail Games)

Ahora bien, del lado del sheriff tu tarea será descubrir a los villanos que quieren acabar con este pueblo, antes de que terminen sus tareas.

Puedes buscarlos, o bien entorpecer sus avances para que se les acabe el tiempo, una tarea digna de los más valientes.

En general se trata de una cacería para determinar quién es el malo y quien no; invirtiendo un poco el concepto de Among Us.

Pues en lugar de tener un sólo infiltrado, aquí tienes toda una banda, lo que hace más difícil la labor de las “autoridades”.

West Hunt (Snail Games)

El juego se puede jugar en partidas individuales o por equipos; dado a que el juego está pensando en ser completamente social, mientras mas jugadores mejor.

¿West Hunt vale la pena?

El apartado gráfico de West Hunt es sencillo; pero agradable a la vista. Es un estilo low poly toon que queda muy bien con el lejano oeste.

Además los edificios y personajes están bien logrados en West Hunt; nada fuera de lo común, pero cumplen con su función.

Podemos decir que cumple con su misión, sin llegar a trascender en los que se refiere a estética, puesto que el concepto tampoco exige nada más elaborado.

Algo a mencionar es que el juego incluye un sistema de mejora, mientras más partidas juegues y más partidas ganes, conseguirás puntos para personalizar a tus personajes.

Igual no es nada tan profundo como en otros títulos; sin embargo, funciona bastante bien y dota de personalidad a los avatares.

West Hunt (Snail Games)

¿Vale la pena West Hunt?

West Hunt es un juego divertido que se disfruta más con amigos, que en partidas con gente aleatoria.

Aún así, West Hunt es suficientemente divertido para meterte a partidas abiertas y tratar de ganar a desconocidos.

Los controles se sienten un poco diferentes a lo acostumbrado y cuestan trabajo al inicio; pero una vez agarrándole el modo no habrá problema.

Si te gusta jugar al detective o al ladrón sigiloso; este juego es para ti. Sólo no esperes un fenómeno como el de hace 2 años, porque no lo obtendrás.